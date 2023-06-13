我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

服刑25年 炸彈客卡辛斯基罹癌 獄中自殺亡

記者張聲肇／綜合報導
「炸彈客」卡辛斯基可能因罹患末期癌症，10日在獄中自殺身亡。圖為他1996年4月4日被押進蒙大拿州法庭的檔案照。(美聯社)
「炸彈客」卡辛斯基可能因罹患末期癌症，10日在獄中自殺身亡。圖為他1996年4月4日被押進蒙大拿州法庭的檔案照。(美聯社)

調查人員12日表示，1978到1995年間在全國各地寄出炸彈，引發16次爆炸，炸死3人，導致23人受傷的炸彈客卡辛斯基(Ted Kaczynski)，在獄中度過25年有餘後，10日是在北卡羅來納州監獄自殺死亡。

2021年，他因健康日下，從科羅拉多州戒備森嚴的監獄轉到北卡監獄繼續服刑，官員說他罹患癌症，但是什麼癌、嚴重程度目前不清楚。官員說北卡州法醫將驗屍確認死因。

曾是柏克萊加州大學數學教授的卡辛斯基所布放的炸彈，第一個被發現的地方是芝加哥伊利諾大學停車場，後來，密西根大學、耶魯大學、泛德堡大學、柏克萊加州大學等也陸續成為目標。

哈佛大學出身的卡辛斯基自己製作炸彈，郵寄到各地製造混亂，其中有一枚靠高度引爆的定時炸彈，在美國航空班機上爆炸。

1995年他威脅要在7月4日獨立紀念日假期前，把洛杉磯起飛的班機炸毀，引發航空業和郵遞業慌亂；他後來說那是惡作劇。

聯邦調查局將他取名為「校園航空炸彈客」(Unabomber)，從此這位反政府、反社會炸彈客的名聲不脛而走。專案是根據他下手的大學和航空公司名稱取名。

1996年，調查人員在他所住的蒙大拿州小屋內將他逮捕，當場查獲一枚隨時可引爆的炸彈，原料和器材，4萬頁手寫的筆記，其中詳述製造炸彈的實驗，鉅細靡遺地記錄了過程。

筆記中提到犯案動機，他寫道「我常狂想殺盡我恨的人，例如，政府官員、警察、電腦科學家、把啤酒罐亂丟在植物園裡的喧囂大學生等」。

紐約時報和華盛頓郵報1995年刊載過他寫的反科技論文「工業社會及其前途」，因為聯邦官員拜託兩報「配合調查」；卡辛斯基保證如果全國性報刊肯刊載他的作品，他就不再從事恐怖活動。而這篇論文把他釣出來，則是靠他哥哥大衛和嫂子協助。

加州大學 北卡羅來納州 監獄

上一則

驕傲月創歷史 東尼獎出現兩位非二元性別得獎者

下一則

新冠紓困金 至少2800億遭詐領 另1230億被浪費或不當動用

延伸閱讀

華裔審計師王儷蓉辦公室發起 柏克萊啟動吹哨者舉報計畫

華裔審計師王儷蓉辦公室發起 柏克萊啟動吹哨者舉報計畫
創業在美國／柏克萊SkyDeck新創加速器 赴台辦訓練營

創業在美國／柏克萊SkyDeck新創加速器 赴台辦訓練營
醉酒鬧事 灣區著名新聞主播薩默維爾1日被捕2次

醉酒鬧事 灣區著名新聞主播薩默維爾1日被捕2次
新加坡學者柏克萊演講：台積電美國3奈米 兩年後非最先進

新加坡學者柏克萊演講：台積電美國3奈米 兩年後非最先進

熱門新聞

知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33
據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

2023-06-09 09:37
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
全美23個主要都會區當中，奧斯汀在疫情發生前兩年人口增加最多，過去連續四季的人口成長同樣位居第一。(Getty Images)

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

2023-06-06 09:20
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養