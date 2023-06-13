服刑25年 炸彈客卡辛斯基罹癌 獄中自殺亡

「炸彈客」卡辛斯基可能因罹患末期癌症，10日在獄中自殺身亡。圖為他1996年4月4日被押進蒙大拿州法庭的檔案照。(美聯社)

調查人員12日表示，1978到1995年間在全國各地寄出炸彈，引發16次爆炸，炸死3人，導致23人受傷的炸彈客卡辛斯基(Ted Kaczynski)，在獄中度過25年有餘後，10日是在北卡羅來納州監獄 自殺死亡。

2021年，他因健康日下，從科羅拉多州戒備森嚴的監獄轉到北卡監獄繼續服刑，官員說他罹患癌症，但是什麼癌、嚴重程度目前不清楚。官員說北卡州法醫將驗屍確認死因。

曾是柏克萊加州大學 數學教授的卡辛斯基所布放的炸彈，第一個被發現的地方是芝加哥伊利諾大學停車場，後來，密西根大學、耶魯大學、泛德堡大學、柏克萊加州大學等也陸續成為目標。

哈佛大學出身的卡辛斯基自己製作炸彈，郵寄到各地製造混亂，其中有一枚靠高度引爆的定時炸彈，在美國航空班機上爆炸。

1995年他威脅要在7月4日獨立紀念日假期前，把洛杉磯起飛的班機炸毀，引發航空業和郵遞業慌亂；他後來說那是惡作劇。

聯邦調查局將他取名為「校園航空炸彈客」(Unabomber)，從此這位反政府、反社會炸彈客的名聲不脛而走。專案是根據他下手的大學和航空公司名稱取名。

1996年，調查人員在他所住的蒙大拿州小屋內將他逮捕，當場查獲一枚隨時可引爆的炸彈，原料和器材，4萬頁手寫的筆記，其中詳述製造炸彈的實驗，鉅細靡遺地記錄了過程。

筆記中提到犯案動機，他寫道「我常狂想殺盡我恨的人，例如，政府官員、警察、電腦科學家、把啤酒罐亂丟在植物園裡的喧囂大學生等」。

紐約時報和華盛頓郵報1995年刊載過他寫的反科技論文「工業社會及其前途」，因為聯邦官員拜託兩報「配合調查」；卡辛斯基保證如果全國性報刊肯刊載他的作品，他就不再從事恐怖活動。而這篇論文把他釣出來，則是靠他哥哥大衛和嫂子協助。