驕傲月創歷史 東尼獎出現兩位非二元性別得獎者

非二元性別表演者吉伊，以「熱情如火」(Some Like It Hot)拿下今年東尼獎音樂劇最佳男主角。(美聯社)

今年東尼獎(Tony Awards)在「驕傲月」(Pride Month)創造歷史，在11日晚間揭曉的得獎人中，首次出現兩名非二元性別(nonbinary)身分的表演者得獎。

非二元性別表演者紐威爾(Alex Newell)，率先以「Shucked」拿下最佳音樂劇男配角。隨後同為非二元性別者吉伊(J. Harrison Ghee)，則以「熱情如火」(Some Like It Hot)拿下音樂劇最佳男主角。

紐約時報 分析，紐威爾與吉伊在東尼獎勝出，剛好是性別認同成為美國文化戰爭核心議題的時刻。保守派人士在美國多州推動與男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)相關的立法，包括限制為兒童及青少年提供性別確認(gender-affirming)醫療、洗手間使用、運動賽事參與以及表演等。

吉伊在「熱情如火」劇中的演說，反映了性別觀念從1959年比利懷德(Billy Wilder)執導電影 推出以來的轉變。吉伊在劇中飾演當年電影裡傑克李蒙(Jack Lemmon)飾演的角色。

吉伊領獎時說：「謝謝大家的仁慈。謝謝我的劇團讓我每天都有成長。」

東尼獎與奧斯卡 金像獎一樣，以男女性別區分表演者獎項，紐威爾與吉伊都同意報名比賽男演員獎項。另一位非二元表演者、「& Juliet」演員蘇利文(Justin David Sullivan)則決定不參加今年東尼獎角逐。

東尼獎歷史上，至少有兩名得獎人後來出櫃，承認自己是非二元性別者：2005年以「Spamalot」拿下最佳音樂劇女配角的莎拉‧拉米雷茲(Sara Ramirez)以及2009年以新版「西城故事」(West Side Story)獲最新音樂劇女配角的凱倫‧奧利弗(Karen Olivo)。

去年，東尼獎最佳原創音樂得主為「Six」的馬爾洛(Toby Marlow)與露西‧摩斯(Lucy Moss)，馬爾洛也是非二元性別者。