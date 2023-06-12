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兵源不足 軍隊向合法移民招手 來自尼泊爾的女大學生加入陸軍

編譯陳韻涵／綜合11日電
來自尼泊爾的艾斯米塔‧斯普德‧畢達里(Esmita Spudes Bidari)宣誓加入美國陸軍。因應兵源不足，陸軍和空軍擴大招募合法移民入伍；移民則可透過加入美軍迅速取得公民身分。(美聯社)
來自尼泊爾的艾斯米塔‧斯普德‧畢達里(Esmita Spudes Bidari)宣誓加入美國陸軍。因應兵源不足，陸軍和空軍擴大招募合法移民入伍；移民則可透過加入美軍迅速取得公民身分。(美聯社)

因應兵源不足，陸軍和空軍擴大招募合法移民入伍；移民則可透過加入美軍迅速取得公民身分。

艾斯米塔‧斯普德‧畢達里(Esmita Spudes Bidari)曾夢想從軍，但在她的祖國尼泊爾無法實現這個夢想，所幸達拉斯一名同為尼泊爾裔的招募員透過線上社團與她接觸後，畢達里上周宣誓加入美國陸軍預備役(United States Army Reserve)，今年8月將開始接受基本入伍訓練。

對於2016年來美念大學的畢達里而言，迅速取得公民身分很重要，這讓她可以在美國國內旅行，及讓父母來美探親更容易。

陸軍與空軍為因應兵源不足，開始積極招募合法移民，同時提供合法移民快速成為公民的道路。

兵源不足的軍種透過發傳單、在社群媒體宣傳等方式擴大募兵，並透過相似族裔背景的軍職人員招募新人。

畢達里表示，拉瑪上士(Kalden Lama)透過臉書社團與她接觸，「從當地得知軍方消息是一回事，從同鄉人口中得知這項消息又是另一回事。」

美軍在招募合法移民方面頗有成果，尤其是那些尋求工作、教育和訓練機會，以及希望快速取得公民身分的人；軍方仍需進行安全審查，而部分合法移民也需要招募員協助填寫表格，尤其是那些英語不流利者。 

但陸軍與空軍仍然表示，今年將無法達成招募目標，海軍預料也難以完成，陸戰隊則是唯一達標的軍種。

陸軍部長沃姆斯(Christine Wormuth)今年稍早從芝加哥的招募人員方面得知如何透過招募移民增兵，獲悉芝加哥徵兵處在2022財政年度招募了70名合法永久居民，今年則已招募62人。

廣泛來看，陸軍在2023財年上半年有2900名移民入伍，去年同期則約2200人，其中人數最多的是來自牙買加(384人)，其次依序為墨西哥、菲律賓和海地，另有來自尼泊爾、奈及利亞、加納、喀麥隆、哥倫比亞和多明尼加共和國的移民。

畢達里說：「兒時敬佩軍人，總是崇拜他們(駐尼泊爾的英國籍士兵)；昨日，我終於宣誓入伍，這種感受難以言喻，當他們說『歡迎未來的士兵』，我心想：『天呀，這真的發生了』。」

來自象牙海岸的空軍一兵阿薩茉(D'elbrah Assamoi)完成後基本訓練後...
來自象牙海岸的空軍一兵阿薩茉(D'elbrah Assamoi)完成後基本訓練後，在公民證書上簽名。(美聯社)

移民 芝加哥 社群媒體

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