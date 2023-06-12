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民調：54%認國家道德價值觀「糟糕」 占比破紀錄

編譯徐薏茹／綜合11日電
蓋洛普最新民調顯示，54%成年人認為美國的道德價值觀正在沉淪。圖為活躍人士在國會大廈外要求國會立法限槍，以遏止槍枝暴力。(美聯社)
蓋洛普最新民調顯示，54%成年人認為美國的道德價值觀正在沉淪。圖為活躍人士在國會大廈外要求國會立法限槍，以遏止槍枝暴力。(美聯社)

蓋洛普(Gallup)最新公布的年度民調顯示，54%的受訪者認為國家的道德價值觀「糟糕」，比去年上升4個百分點。認為美國的道德價值觀正在沉淪的成年人，這次占比破紀錄。

蓋洛普這項年度民調始於2002年，上一次認為國內道德價值觀糟糕的新高點是2018年的49%。

這次民調中，33%的受訪者認為美國的道德價值觀「恰當」，10%認為「良好」，僅1%受訪者選擇「優秀」。

蓋洛普表示：「這些評級出現的時機正逢美國槍枝暴力增長、航班滋事報告增加、公共會議出席者彼此爭執、宗教信仰持續下降，以及民選官員制定法規監管墮胎、跨性別健康照護及運動參與、槍枝所有權的行動力上升。」

民調專家指出，今年認為國家道德價值觀「糟糕」的共和黨民主黨人占比上升2個百分點，共和黨為74%，民主黨38%；無黨派人士認為國家道德價值觀「糟糕」的占比比去年多出7個百分點，達到51%的新高。

蓋洛普指出，道德價值觀的負面評分上升主要是無黨派選民的看法惡化所致。

該民調也發現83%的受訪者認為美國的道德價值觀正在「惡化」，比去年高出5個百分點，比2021年高出16個百分點，先前的新高峰是2007年的82%；僅12%受訪者認為道德價值觀正在進步。

蓋洛普指出，去年的一項不定期調查發現大部分的受訪者表示，「對於人們如何對待彼此缺乏關心」是國家的首要道德問題，但共和黨人同樣可能將宗教信仰喪失列為他們關切的首要道德問題。

蓋洛普於5月1日至24日對1011名成年人進行全國範圍的隨機電話調查，調查的抽樣誤差範圍為正負四個百分點，信心水準為95%。

由於槍枝暴力事件頻傳，以及種種衝突，蓋洛普最新民調顯示，54%成年人認為美國的道...
由於槍枝暴力事件頻傳，以及種種衝突，蓋洛普最新民調顯示，54%成年人認為美國的道德價值觀正在沉淪，到了「糟糕」的程度，占比創歷史新高。(美聯社)

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