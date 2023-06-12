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OPT成最大客工管道 卻無法可管

記者顏伶如／綜合報導
持有F-1簽證到美國求學的國際學生，畢業後可以透過實習許可計畫在美國工作最長三年，工作期間不必繳薪資稅。對於雇主來說，與雇用美國勞工相比，聘用實習許可計畫的國際學生可節省8%人事成本。(Getty Images)
持有F-1簽證到美國求學的國際學生，畢業後可以透過實習許可計畫在美國工作最長三年，工作期間不必繳薪資稅。對於雇主來說，與雇用美國勞工相比，聘用實習許可計畫的國際學生可節省8%人事成本。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)報導，讓國際學生畢業能夠在美國暫時工作的「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)，已經成為客工(guest worker)來源人數最多的管道，但卻未經國會立法通過；31名共和黨籍國會議員要求最高法院下個審案期受理與實習許可計畫有關的訴訟，解決行政部門逾越權限的亂象。

報導指出，最高法院最快將於今夏決定是否受理「華盛頓科技勞工聯盟訴國土安全部」(Washington Alliance of Technology Workers vs. Dept. of Homeland Security)一案。

在這起訴訟中，一群科技勞工針對現行國際學生的實習許可計畫提告，因為計畫是由國土安全部設立，等於避開國會監督。持有F-1簽證到美國求學的國際學生，畢業後可以透過實習許可計畫在美國工作一年，科學、工程等科系學生則可延長至三年，工作期間不必繳薪資稅(Payroll Taxes)。對於雇主來說，與雇用美國勞工相比，聘用實習許可計畫的國際學生可節省8%人事成本。

華府特區聯邦巡迴法院2022年裁定，只要行政部門遵守F-1簽證核發的法律規定，國際學生入境美國之後，行政部門就可以自行訂定任何規範。科技勞工則上訴最高法院，要求大法官推翻巡迴法院判決，如今共和黨籍國會議員也加入聲援原告科技勞工的行列。

眾院邊境安全黨團(House Border Security Caucus)共同主席、德州聯邦眾議員巴賓(Brian Babin)便參與了提交給法院的「非當事人意見陳述書」(amicus brief)連署。巴賓接受訪問時說：「移民法屬於國會權限，不是未經選舉產生的官僚。」

巴賓說，與共和黨籍國會同僚都希望最高法院能推翻巡迴法院判決，遏止行政部門在未經國會授權之下操控移民法律，企圖讓移民法律變得趨於自由化。他指出：「如此作法留下危險的前例，這是不容忽視的問題。」

實習許可計畫 勞工 共和黨

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