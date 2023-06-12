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攻擊教師暴力增 賠償案件5年新高

編譯尤寶琪／綜合11日電
2022年9月到2023年5月的學年中，美國不同地區共2000所學校提出的攻擊相關賠償案件達1350起，創五年新紀錄。今年1月，維吉尼亞州一名小學教師遭六歲學生開槍射傷，全校師生家長為她舉行燭光晚會祈福。(美聯社)
2022年9月到2023年5月的學年中，美國不同地區共2000所學校提出的攻擊相關賠償案件達1350起，創五年新紀錄。今年1月，維吉尼亞州一名小學教師遭六歲學生開槍射傷，全校師生家長為她舉行燭光晚會祈福。(美聯社)

華盛頓郵報(Washington Post)報導，美國各地校園針對教師的暴力行為，自2021年恢復實體上課以來不斷增加，攻擊相關的賠償案件數量創五年新高，讓各界深感擔憂。

根據「賠償與風險管理服務公司」Gallagher Bassett數據，2022年9月到2023年5月的學年中，美國不同地區共2000所學校提出的攻擊相關賠償案件達1350起，創五年新紀錄。較2018-19學年度，賠償金額增加了26%，達到約6700元。

Gallagher Bassett公共部門訴訟程序負責人麥肯納(Greg McKenna)指出，與過去四個學年相比，此類攻擊的索賠頻率、嚴重性和複雜性都來到最高點。

多起針對教育工作者的攻擊，甚至引起全國注意，包括維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)一名六歲男童，在1月時從家裡帶槍到學校，在課堂上朝教師澤溫爾(Abigail Zwerner)開槍，導致澤溫爾手和胸部受傷；男童家長聲稱他有「嚴重殘障」；男童母親也將因為疏忽照顧兒童和未能妥善保管槍枝而遭起訴。另外在3月，丹佛東高中(Denver's East High School)一名17歲男學生，持槍射傷兩名行政人員後自盡。

根據美國心理學會(American Psychological Association)在2020年7月至2021年6月，對近1萬5000名教職員進行的一項全國性調查，14%教師曾提出遭學生暴力傷害的報告，49%教師表示想辭職或轉學。

國家學校心理師學會(National Association of School Psychologists)政策宣導主任斯卓羅巴赫(Kelly Vaillancourt Strobach)指出：「總體而言，我們持續見到年輕人面臨嚴重心理和行為健康問題，其中一些就是會以針對同學和教職員工的暴力和攻擊方式呈現。」

許多教育工作者將此問題歸咎疫情期間心理健康未受重視和社會混亂；其他人則認為紀律處分做法改變是主因，學校不再重視懲處不當行為的傳統做法，讓學生產生有罪不罰的感覺。

教育 維吉尼亞州 心理師

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