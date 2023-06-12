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賭風吹向青少年 60%-80%高中生曾涉賭

編譯周芳苑／綜合11日電
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，有些學生會由手機安裝的賭博程式投注。(美聯社)
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，有些學生會由手機安裝的賭博程式投注。(美聯社)

目前美國已有33州明文立法允許運動賭博、另三州即將跟進，但仍禁止未成年人賭博，而青少年仍可透過父母及其他長輩帳戶在手機下注、使用不受監管的海外投注網站，甚至連平常玩撲克牌都可下注。青少年之間的賭風已引起學校及政府教育部門關注。

根據「全國預防嗜賭理事會」(National Council on Problem Gambling)，60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒暇時玩撲克牌下注輸贏有時可達數百元，多由父母出錢。

高中生尼克便嗜博成性，他擅長籃球的三分球跳投，很快便利用這項絕活賭博，常常和同學下注比賽誰投中最多球，每局5或10元，之後加碼為每星期300到500元，他覺得打球下注令人興奮，從來不知道會有什麼後果；不久後，他為了體育運動下注投入巨額資金，尼克今年已27歲、過去十年賭博花費累積達70多萬元，去年甚至為了國際網球比賽下注而從工作場所偷竊3萬5000元，面臨刑事指控。

如今多州賭博合法化之後，大人小孩下注比過去更容易，為避免嗜賭成癮釀成不可收拾的後果，全國愈來愈多公校提供賭博教育課程，讓青少年知道賭博多麼容易而快速的讓人走人歧途。

尼克打算官司解決後找工作，卻又擔心賭博紀錄不利求職。吃盡賭博苦果的尼克認為，假如過去高中提供賭博課程，他的人生必大不相同。

維吉尼亞州去年立法，要求學校開課教導賭博及成癮風險，州教育廳正制訂課程內容；新澤西、密西根等州也嘗試這麼做；馬里蘭、西維吉尼亞州前幾年立法失敗，打算再接再厲。

大部分州的合法賭博年齡是21歲，有些州則降至18歲。

全國預防嗜賭理事會執行董事懷特(Keith Whyte)最近和維州40名高中生談話，每個人都說自己或朋友曾下過注，多半不合法，而且幾乎手機裡都有賭博程式；他相信賭博課程可有效降低青少年賭博風氣。

60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒...
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒暇時玩撲克牌下注輸贏有時可達數百元。(美聯社)

西維吉尼亞州 教育部 手機

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