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白宮南苑慶祝驕傲月活動 拜登到場挺LGBTQ+

記者胡玉立、編譯彭尚興／綜合報導
拜登總統伉儷親自到場歡迎來賓，並發表演說表示支持 LGBTQ+族群。(美聯社)
拜登總統伉儷親自到場歡迎來賓，並發表演說表示支持 LGBTQ+族群。(美聯社)

華府最特別的驕傲月慶祝活動，10日在白宮南苑(South Lawn)盛大舉行。拜登總統和第一夫人吉兒都到場，歡迎數百位應邀參加活動的民眾，藉此表示他們對LGBTQ+族群的支持。

近千名 LGBTQ+人士被邀請參加在白宮南苑草坪舉行的驕傲月慶祝活動。(美聯社)
近千名 LGBTQ+人士被邀請參加在白宮南苑草坪舉行的驕傲月慶祝活動。(美聯社)

拜登對現場群眾說，「今天，我要對整個(LGBTQ+)社區傳達一個訊息，特別是對那些跨性別兒童，你們是被愛的、你們是被聽見的、你們是被瞭解的，而且你們是有歸屬的。」

白宮方面表示，10日這場活動是白宮歷來所舉辦過最大規模的驕傲月慶祝活動。雖然受到霧霾的影響而延後兩天舉行，但絲毫不減與會LGBTQ+族群的興奮心情。來自紐約的網紅兼同性戀倡議人士赫爾加(Josh Helfgott)表示，參加白宮的驕傲月活動是他人生中最重要的時刻，而反同的立法浪潮更為今年的慶祝活動增加另一層意義。

「今年的驕傲月分外重要，因為面對仇恨和偏執，我們不能再保持沉默。」赫爾嘉說，「另外一方的聲量非常大，令人難以置信地大。」

新英格蘭地區規模最大的驕傲大遊行在中斷三年後，也於10日重返波士頓。圖為變裝藝人...
新英格蘭地區規模最大的驕傲大遊行在中斷三年後，也於10日重返波士頓。圖為變裝藝人在舊麻州議會大樓前表演歌舞。(美聯社)

同一天，新英格蘭地區規模最大的驕傲大遊行(Pride parade)在中斷三年後，也於10日重返波士頓；主辦單位稱，約有1萬人報名參加，兩個小時的大遊行重點在強調社會正義和包容性，而非企業的支持。

全國兩位出櫃州長之一、麻州首位公開同性戀身分的州長莫拉·希利(Maura Healey)表示：「今年的遊行非常特別；我們看到一些州和州長正在開倒車，剝奪平等和自由，妖魔化LGBTQ社區成員，傷害他們，禁書、禁止表演，甚至禁止獲得醫療保健。」

波士頓華裔市長吳弭(Michelle Wu)也對遊行回歸表示歡迎。她說，成為「仇恨情緒高漲時刻的前線堡壘」，對麻州和波士頓很重要。

波士頓上次舉辦同志大遊行是2019年，後因疫情中斷。原主辦遊行的波士頓驕傲組織因被批評將少數族裔和變性人排除在外，於2021年解散，因此2022年沒有舉辦遊行。為規畫遊行而成立的新組織Boston Pride for the People，去年9月籌備到位；副總裁翠吉利歐(Jo Trigilio)表示，今年遊行旨在打造更具包容性、較少企業化的節慶活動。

GLBTQ法律倡議及捍衛者組織(GLAD)執行總監杰森·吳(Janson Wu)表示，麻州雖是美國第一個同性婚姻合法化的州，LGBTQ+族群在這裡仍也不能免受攻擊，「波士頓驕傲大遊行與新基層領導層的回歸非常重要，尤其是現在對LGBTQ社區的攻擊越來越多。」

遊行 波士頓 LGBTQ

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