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遲來的正義 3州撤銷兒童性侵追訴期 另3州擬跟進

編譯俞仲慈／綜合10日電
馬里蘭州長摩爾4月簽署法案，撤銷兒童性侵案件的法律追訴期，目前還有至少三個州準備立法跟進。(美聯社)
馬里蘭州長摩爾4月簽署法案，撤銷兒童性侵案件的法律追訴期，目前還有至少三個州準備立法跟進。(美聯社)

今年4月11日，馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)簽署法案撤銷兒童性侵案件的法律追訴期；馬里蘭繼2019年佛蒙特州和2021年緬因州之後，成為全美第三個採行相同立法的州。目前還有密西根、羅德島和麻州等州也準備立法跟進，顯示各州越來越重視兒童性侵案，也讓越來越多受害者在一般追訴期過後，還有機會爭取遲來的正義。

現年64歲、加州一所學校校長安·艾倫(Ann Allen)回憶7歲時，在緬因州天主教波特蘭(Portland)教區，遭到神父薩巴提諾(Lawrence Sabatino)性侵的不堪往事時表示：「我不知道自己如何走出那個地窖，我永遠也不知道，但就像昨天一樣，我清楚記得(被侵犯)，記得當時的氣味、聲音，記得他說了什麼、做了什麼。」因為緬因州撤銷兒童性侵追訴期，艾倫和其他20多名受害者在一年前聯合控告波特蘭教區，為自己爭取公道。

馬里蘭州檢察長說明過去數十年間，巴爾的摩教區發生150多名神父集體性侵超過600...
馬里蘭州檢察長說明過去數十年間，巴爾的摩教區發生150多名神父集體性侵超過600多名兒童的案情。(美聯社)

今年4月間，馬里蘭州檢察長說明巴爾的摩(Baltimore)教區發生150多名神父在數十年間，集體性侵超過600多名兒童案件後，不到一周，馬里蘭州快馬加鞭立法通過撤銷對兒童性侵的追訴期，防止兒童受虐組織CHILD USA執行長漢米頓(Marci Hamilton)表示：「趨勢已經不可逆轉。」

根據研究顯示，兒童性侵被害人通常到中年50多歲時，才有勇氣挺身而出，「越來越多受害人會站出來，因為意識到自己並不孤獨。」艾倫代表律師比戈斯(Michael Bigos)補充表示，自去年6月以來，已經受委託提出25起兒童性侵訴訟，而且目前還有波特蘭教區65名受害人在內的100起個案尚在評估。

緬因州74歲老人(Robert Dupuis)坦言自己在12歲時，遭到教區柯倫神父(John Curran)性侵，從此身心飽受煎熬，並影響他的婚姻和生活，直到55歲接受集體治療，才終於獲得解脫：「集體治療治癒了我，讓我不再退縮。」因此他鼓勵受害人要勇敢挺身而出。

對於撤銷追訴期而提出的兒童性侵訴訟，波特蘭教區主張違憲並可能衍生數千萬元賠償為由，向法院提告，遭到駁回後，教區不服已上訴至緬因州高等法院。

性侵 緬因州 波特

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