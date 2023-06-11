Target撤驕傲月商品 反引發彩虹支持者抗議

反對「驕傲月」商品的民眾在目標百貨外抗議。(Getty Images)

目標百貨 (Target )十多年來一直在「驕傲月」(Pride Month)宣傳期間陳列LGBTQ+族群、性別多元主題的商品，執行長康乃爾(Brian Cornell)上個月更說驕傲月活動在過去九年中帶來可觀的成長，也為品牌增添價值。不過，保守派顧客抵制驕傲月的行動越來越激烈，目標百貨被迫讓步，顯示美國企業在文化戰爭中的兩難處境。

Target百貨十多年來一直在「驕傲月」期間陳列LGBTQ+族群、性別多元主題商品，但保守派顧客抵制驕傲月的行動越來越激烈，百貨公司被迫讓步將部分相關主題商品下架或移至店內較不明顯區域。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，許多Target員工近期都反映顧客反彈程度加劇。佛羅里達州南部一家分店內，有顧客在服務台前揮舞剪刀、剪斷她的Target卡，並痛斥驕傲月商品活動，大罵「我再也不會在這裡購物了」。

該店經理說，有位顧客稱員工為誘童犯(child groomers)；另外當經理套上一件亮色安全背心時，這位顧客看著他說：「哦，這樣我可以更容易地瞄準你開槍是吧？」

伊利諾伊州的一家Target兼職店員帕克絲(Wen Parks)說她的分店沒有收到威脅，但一些顧客變得咄咄逼人，且抱怨驕傲月商品時音調尖銳，即使Target已經下架多數商品。本身是酷兒的帕克絲說，經理們奉命取下活動展示時，她十分受傷。「我開始在Target工作前，接受無數次包容性和反歧視培訓，我們相信Target的價值觀是人人平等且自主的。現在我不再感到被重視。」

Target在員工受到一連串威脅和騷擾後，撤下驕傲月商品和宣傳品；但此舉也引發支持驕傲月人士的不滿，隨後俄亥俄州 、賓州、猶他州都有分店收到多次炸彈威脅。

一些研究極端主義的團體建議，雇主應指示員工避開衝突，不值得讓員工與右翼挑釁者發生潛在暴力事件。零售批發及百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)主席阿佩波姆(Stuart Appelbaum)說，零售業員工現處於高度動盪和政治化的環境中，但人們不覺得這些員工應受尊重，他們被視為「不存在或可拋棄」的人；企業應採取行動保護員工，摒棄「客戶永遠正確」的觀念。