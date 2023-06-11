Target撤驕傲月商品 反引發彩虹支持者抗議
目標百貨(Target)十多年來一直在「驕傲月」(Pride Month)宣傳期間陳列LGBTQ+族群、性別多元主題的商品，執行長康乃爾(Brian Cornell)上個月更說驕傲月活動在過去九年中帶來可觀的成長，也為品牌增添價值。不過，保守派顧客抵制驕傲月的行動越來越激烈，目標百貨被迫讓步，顯示美國企業在文化戰爭中的兩難處境。
華盛頓郵報報導，許多Target員工近期都反映顧客反彈程度加劇。佛羅里達州南部一家分店內，有顧客在服務台前揮舞剪刀、剪斷她的Target卡，並痛斥驕傲月商品活動，大罵「我再也不會在這裡購物了」。
該店經理說，有位顧客稱員工為誘童犯(child groomers)；另外當經理套上一件亮色安全背心時，這位顧客看著他說：「哦，這樣我可以更容易地瞄準你開槍是吧？」
伊利諾伊州的一家Target兼職店員帕克絲(Wen Parks)說她的分店沒有收到威脅，但一些顧客變得咄咄逼人，且抱怨驕傲月商品時音調尖銳，即使Target已經下架多數商品。本身是酷兒的帕克絲說，經理們奉命取下活動展示時，她十分受傷。「我開始在Target工作前，接受無數次包容性和反歧視培訓，我們相信Target的價值觀是人人平等且自主的。現在我不再感到被重視。」
Target在員工受到一連串威脅和騷擾後，撤下驕傲月商品和宣傳品；但此舉也引發支持驕傲月人士的不滿，隨後俄亥俄州、賓州、猶他州都有分店收到多次炸彈威脅。
一些研究極端主義的團體建議，雇主應指示員工避開衝突，不值得讓員工與右翼挑釁者發生潛在暴力事件。零售批發及百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)主席阿佩波姆(Stuart Appelbaum)說，零售業員工現處於高度動盪和政治化的環境中，但人們不覺得這些員工應受尊重，他們被視為「不存在或可拋棄」的人；企業應採取行動保護員工，摒棄「客戶永遠正確」的觀念。
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