眾院共和黨推減稅包裹法案 夫妻合併報稅扣抵額大增

共和黨籍眾議員9日宣布推動為企業、家庭減稅的包裹法案。圖為眾院歲出入委員會主席史密斯說明提案重點。(美聯社)

共和黨 籍眾議員9日宣布推動為企業、家庭減稅的包裹法案，並將取消拜登 總統某些立法成果，例如購買電動車抵稅措施等。根據提案內容，夫妻合併報稅可以連續兩年獲得4000元額外扣抵(deduction bonus)，眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)說，採行標準扣除額(standard deduction)報稅的1億700萬戶美國家庭將因此受益。

9日提出的法案共有三項，目標是排入下周眾院歲出入委員會議程。跨黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)下周將針對這項新的包裹法案公布分析報告。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)形容共和黨的提案為「稅務詐騙」(tax scam)。她說，共和黨希望優先處理的施政目標並不是降低赤字，也不是提高美國的全球競爭力，而是發紅利給有錢的利益團體與企業，但犧牲其他所有人。

眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)發表聲明說：「這些政策將能為勞工家庭減輕壓力，強化小型企業，促進就業成長，並且保護美國的創新發展與競爭力。」

眾院歲出入委員會表示，提案當中包括的減稅規模總計上看數千億元。某些條款將為現行減稅(tax breaks)延長實施期間，其他條款則廢除現行減稅，或為現行減稅縮小規模，例如拜登政府推出的電動車抵稅福利。

眾院歲出入委員會資深民主黨籍成員、麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)說，2017年通過的現行稅法將於2025年到期，共和黨正為2025年要推出規模更大的減稅預做準備。

尼爾說，共和黨9日推出的提案包括有追溯效力的企業減稅，還讓大型石油公司獲得好處，但對於最需要受到保護的兒童與家庭，卻幾乎沒有得到任何減稅福利。