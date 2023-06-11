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「大學航空炸彈客」卡辛斯基 81歲獄中去世

記者胡玉立／綜合報導
「大學航空炸彈客」卡辛斯基10日在北卡羅來納州聯邦監獄醫療中心去世，得年81歲。圖為他1996出庭時的照片。(美聯社)
「大學航空炸彈客」卡辛斯基10日在北卡羅來納州聯邦監獄醫療中心去世，得年81歲。圖為他1996出庭時的照片。(美聯社)

人稱「大學航空炸彈客」(Unabomber)的國內恐怖主義者卡辛斯基(Theodore "Ted" Kaczynski)10日在北卡羅來納州聯邦監獄醫療中心去世，得年81歲。他承認在1978年到1995年的17年內，於全美犯下16起爆炸案，導致3人死亡、23人受傷，多名受害者永久傷殘，因此被判處四次無期徒刑，外加上30年徒刑，於1998年5月入獄。

聯邦監獄局發言人布瑞席爾斯(Kristie Breshears)表示，卡辛斯基10日被發現在牢房裡沒有反應後被宣告死亡，死因尚待確認。

卡辛斯基其實是個天才型學霸，16歲跳級進入哈佛大學就讀，25歲取得密西根大學數學博士學位。據其博士論文口試評委表示，他的博士論文十分深奧，全美只有十餘人能夠理解。

早在九一一恐怖攻擊事件和2001年炭疽菌郵件包裹生物恐怖攻擊事件發生前，卡辛斯基就開始他的國內恐怖行徑。他躲在蒙大拿州荒野裡的一間昏暗小屋自製炸彈，對他認為正在推動現代科技和破壞環境的人，郵寄或放置致命炸彈；受害對象包括大學教授、大型企業主管及航空公司。

他長達17年的犯罪生涯，改變了美國人郵寄包裹和機場登機作業方式；聯邦調查局(FBI)為了他在1979年組成專案調查小組，稱他為「大學航空炸彈客」。1995年7月，西岸的航空交通一度因為他幾乎全面關閉。

聰明又孤獨的卡辛斯基讓人難以捉摸，但他聲稱若有全國性刊物願發表他的論文，他將停止恐怖行徑。華盛頓郵報和紐約時報在聯邦當局敦促下，於1995年9月做出痛苦決定，刊出卡辛斯基長達3萬5000字的「工業社會及其未來」宣言，文中強調現代社會和科技正導致人們的無力感和疏離感。

這篇長文，讓卡辛斯基的弟弟大衛(David Kaczynski)和弟媳琳達帕特里克(Linda Patrik)認出其身分，向FBI舉報，終於導致他落網；結束了這場全國歷時最久、代價最高的搜捕行動。

曾在獄中訪問過卡辛斯基的精神科醫生診斷他是偏執型精神分裂症患者。但卡辛斯基討厭被人視為精神病患，還試圖解雇想以精神錯亂為由為他辯護的律師，最終直接認罪。

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