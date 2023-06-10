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Fed頭頭原來是「死頭」 鮑爾利率決策會前聽演唱會紓壓

編譯湯淑君／綜合外電
在Fed利率決策會議登場前，Fed主席鮑爾3日現身美國搖滾樂團Dead & Company維吉尼亞演唱會。（取材自推特）
在Fed利率決策會議登場前，Fed主席鮑爾3日現身美國搖滾樂團Dead & Company維吉尼亞演唱會。（取材自推特）

負責美國聯準會（Fed）利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於13日至14日集會，這次是否暫停升息腳步，決策官員壓力山大。Fed主席鮑爾尤其是「舉世目光」聚集的焦點，一言一行動見觀瞻。

本周推特、臉書和Reddit上瘋傳一張照片，照片中央人物的面孔拍得模糊不清，但可辨識是一名60來歲、戴著橘色棒球帽的男子，6月3日出現在搖滾樂團Dead & Company維吉尼亞演唱會現場。

結果，巴隆周刊（Barron's）報導指出，這名照片中的男子正是鮑爾。

Fed發言人在回覆巴隆周刊求證的電郵中表示，Fed可證實這張照片屬實，並非偽造，但並未回應其餘問題，包括鮑爾最喜歡Dead & Company哪一首歌（難道是「估計的先知」？），或曾經朝聖過幾場Dead演唱會。

Dead & Company的前身是1960年代成立的迷幻搖滾樂團「死之華」（Grateful Dead）。「死之華」在1995年主唱兼吉他手賈西亞（Jerry Garcia）逝世後解散。Dead & Company現在的樂團成員包括前「死之華」成員Bob Weir、Mickey Hart和Bill Kreutzmann，以及有「新吉他之神」之稱的約翰梅爾。

該團3日在維吉尼亞布里斯托的那唱演出，演唱多首「死之華」經典名曲，例如"Brown-Eyed Women"、"Uncle John's Band"、"Scarlet Begonias"和"Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo"。最末這一首，在鮑爾沉思Fed該繼續升息還是該暫停時，特別適合聆聽。

當「舉世目光」（Eyes of the World，也是「惡之華」名曲）集中在他身上時，鮑爾在FOMC開會前去聽演唱會紓解一下壓力，或許有其必要。

「死之華」擁有眾多名人粉絲，或稱「死頭」（Deadhead），美國前總統柯林頓是一位，職籃運動員華頓（Bill Walton）和傑克森（Phil Jackson）也是。

已故前蘋果執行長賈伯斯也是「死之華」鐵粉。巴隆周刊記者Andy Serwer回想起2010年初在紐約，賈伯斯向一群媒體記者展示iPad，在示範平板電腦如何播放音樂時，賈伯斯觸碰螢幕，iPad隨即播放「魔鬼之友」（Friend of the Devil），並表示他也是「惡之華」歌迷。

美國聯準會（Fed）6月會議升不升息，全球屏息觀望。Fed主席鮑爾尤其是舉世目光...
美國聯準會（Fed）6月會議升不升息，全球屏息觀望。Fed主席鮑爾尤其是舉世目光焦點，一言一行動見觀瞻。（路透）

鮑爾 維吉尼亞 升息

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