ChatGPT捏造判例 紐約2律師誤援引 被法官罵慘

兩名律師利用人工智慧撰寫虛構的法庭判例，被視為欺騙法官，可能是第一起律師使用人工智慧的潛在職業不當行為案例。(美聯社)

人工智慧(AI )聊天機器人的手，令人錯愕地伸進了司法界；兩名律師8日在曼哈頓聯邦法院羞愧地向憤怒的法官道歉，準備接受處罰，因為他們援引的法庭文件包含了由AI生成、純屬虛構的法律判例，他們卻當真實判例拿來使用。承審的聯邦法官卡斯特(P. Kevin Castel)對這起不尋常事件感到困惑和失望，即將做出制裁決定。

用ChatGPT 查詢法律資料、為客戶打官司的兩名律師施瓦茨(Steven A. Schwartz)和洛杜卡 (Peter LoDuca)，代表男子馬塔(Roberto Mata)控告哥倫比亞航空公司(Avianca)；馬塔指稱2019年在飛行途中被金屬手推車撞傷膝蓋。他們提出10頁訴訟文件，援引六個以上相關法院判例。但被告律師團和法官本人，卻都無法找到訴狀中援引的條文與結論。上個月底，舒瓦茲向法院自首，承認自己用ChatGPT來做法律研究。

在紐約有30年執業經驗的舒瓦茲，向法官卡斯特表示，他無意欺騙庭上或航空公司，只是以前沒用過ChatGPT，「不了解ChatGPT可以造假」。

卡斯特不滿表示，航空公司律師團3月曾首次以公文指出判例是偽造的，原告律師卻未迅速採取行動糾正虛假法律引文，他對此感到困惑和失望。卡斯特還點出AI虛構判例有明顯不合理處，根本是法律上的「胡言亂語」。

施瓦茨在庭上懺悔道歉，並指犯下這種錯誤，讓他個人和職業都受到傷害；他和工作的律師事務所已制定保障措施，確保類似事情不再發生。另一名參與此案的律師洛杜卡則表示，自己因為信任施瓦茨，未充分審查他彙編的內容，「沒有意識到這是偽造案例，結果讓我痛苦不已」。

同律師事務所的律師明科夫(Ronald Minkoff)告訴法官，兩位律師「是粗心大意，並非惡意」，不應被制裁。

威廉 瑪麗法學院(William & Mary Law School)教授丹尼爾·辛(Daniel Shin)評論表示，這是「第一起記錄在案的律師使用生成式AI的潛在職業不當行為案例」。