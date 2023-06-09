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無法履行職務？95歲聯邦法官被勸退休 反告同事違憲

編譯潘勛／綜合報導
高齡95的聯邦巡迴上訴法院法官寶琳‧紐曼拒絕退休，還興訟告要求她退職的同事違憲。(取自Washington Post Twitter)
高齡95的聯邦巡迴上訴法院法官寶琳‧紐曼拒絕退休，還興訟告要求她退職的同事違憲。(取自Washington Post Twitter)

美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)法官寶琳‧紐曼(Pauline Newman)現年95歲，該法院首席法官因此要求她退休，但她以憲法沒規定終身職法官退休年齡為由拒絕，還反告同事們違憲，其他法官也回敬以控告她行為不檢，不再能履行職務。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，紐曼專精於提出異見；擔任聯邦法官的40年生涯裡，她寫下300多件異見書。因此當同事、首席法官認為現在是紐曼退休的大好時機，紐曼當然提出不同看法，那便是「休想」。

這位全國最高齡現職聯邦法官非但不退休，反而控告同事，譴責他們違憲，憲法可沒半點提到終身職法官之退休。同事們也譴責她行為不檢，表示她已不再能履行獲得終生保障的法官職務。

紐曼堅定地到她位在拉法葉廣場(Lafayette Square)、光線明亮的辦公室上班，那兒可俯瞰白宮及華盛頓紀念碑；她的周遭都是玻璃質獎杯，以及與最高法院大法官的合照，她的庭處理專利案件，所以辦公室有發明品的圖表，包括她自己發明的；6月她就要滿96歲了，但沒興趣換個地方。

紐曼表示，自己只是不好意思講，但這件事對國家很重要；要她真的如巡迴上訴法院其他人所說般失能了，身心皆然，她倒希望自己能明智地退休，但按現況，她覺得自己有能力做出貢獻，也必須那麼做；她被任命當法官，就要這麼做。

事情越鬧越僵。巡迴上訴法院已不再分新案給紐曼。

紐曼宣稱自己的助理、書記官及辦公電腦也被奪走了。巡迴上訴法院首席法官金柏莉‧摩爾(Kimberly Moore)以書面表示，那些幕僚是選擇離開的，而紐曼連這個情況都無法瞭解，適足以象徵她身心已走下坡。

一些紐曼的法官同事譴責她行為「固執」、「怪異」；紐曼說自己好得很，是同事們才失心瘋。

聯邦巡迴上訴法院名頭不響，但對專利的判決，能大大影響金融市場。紐曼拒絕辭職，正好反映諸多辯論之焦點，公職人員年紀要多大才被視為不能視事；聯邦法官目前歲數之高，空前未有；角逐提名他們的總統候選人、同意法官人選的聯邦參議員們，年齡也是一樣。

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