無法履行職務？95歲聯邦法官被勸退休 反告同事違憲

高齡95的聯邦巡迴上訴法院法官寶琳‧紐曼拒絕退休,還興訟告要求她退職的同事違憲。(取自Washington Post Twitter)

美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)法官寶琳‧紐曼(Pauline Newman)現年95歲,該法院首席法官因此要求她退休 ,但她以憲法沒規定終身職法官退休年齡為由拒絕,還反告同事們違憲,其他法官也回敬以控告她行為不檢,不再能履行職務。

華盛頓郵報(Washington Post)報導,紐曼專精於提出異見;擔任聯邦法官的40年生涯裡,她寫下300多件異見書。因此當同事、首席法官認為現在是紐曼退休的大好時機,紐曼當然提出不同看法,那便是「休想」。

這位全國最高齡現職聯邦法官非但不退休,反而控告同事,譴責他們違憲,憲法可沒半點提到終身職法官之退休。同事們也譴責她行為不檢,表示她已不再能履行獲得終生保障的法官職務。

紐曼堅定地到她位在拉法葉廣場(Lafayette Square)、光線明亮的辦公室上班,那兒可俯瞰白宮 及華盛頓紀念碑;她的周遭都是玻璃質獎杯,以及與最高法院大法官的合照,她的庭處理專利案件,所以辦公室有發明品的圖表,包括她自己發明的;6月她就要滿96歲了,但沒興趣換個地方。

紐曼表示,自己只是不好意思講,但這件事對國家很重要;要她真的如巡迴上訴法院其他人所說般失能了,身心皆然,她倒希望自己能明智地退休,但按現況,她覺得自己有能力做出貢獻,也必須那麼做;她被任命當法官,就要這麼做。

事情越鬧越僵。巡迴上訴法院已不再分新案給紐曼。

紐曼宣稱自己的助理、書記官及辦公電腦也被奪走了。巡迴上訴法院首席法官金柏莉‧摩爾(Kimberly Moore)以書面表示,那些幕僚是選擇離開的,而紐曼連這個情況都無法瞭解,適足以象徵她身心已走下坡。

一些紐曼的法官同事譴責她行為「固執」、「怪異」;紐曼說自己好得很,是同事們才失心瘋。

聯邦巡迴上訴法院名頭不響,但對專利的判決,能大大影響金融市場。紐曼拒絕辭職,正好反映諸多辯論之焦點,公職人員年紀要多大才被視為不能視事;聯邦法官目前歲數之高,空前未有;角逐提名 他們的總統候選人、同意法官人選的聯邦參議員們,年齡也是一樣。