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內容「暴力、粗俗」 猶他州學區中小學禁聖經 家長抗議

記者張聲肇／綜合報導
一位母親手拿「撤除色情刊物，而非聖經」標語，抗議猶他州戴維斯學區委員會禁止聖經進入中小學校園的決議。(美聯社)
一位母親手拿「撤除色情刊物，而非聖經」標語，抗議猶他州戴維斯學區委員會禁止聖經進入中小學校園的決議。(美聯社)

猶他州戴維斯學區委員會以聖經內容「過於暴力、粗俗」為由，下令初中小學圖書館撤除所有版本的聖經，引發議員和家長帶著孩子、拿著聖經，到州政府大樓抗議。

百餘位家長及兒童7日手持「聖經是原版教科書」、「撤除色情刊物，而非聖經」等標語，對學區委員會把聖經當作「暴力、粗俗」刊物，表達憤怒。學區指定的檢討小組說，聖經算不上「敏感材料法」所規範的淫穢、情色書刊，但根據法律賦予它的裁量權，決定把聖經從高中以下學校的圖書館移除。

帶著三個小孩參加抗議的戴維斯郡家長文森(Karlee Vincent)說，學區委員會可以檢討是否禁掉內容有爭議的書刊，但不能檢討聖經等宗教文本，「我們愛聖經。我們愛上帝。而我們的國家需要上帝」。

學區委員不具名做出這樣的決定，似乎有意顛覆頒布才兩年的「敏感材料法」，因為聖經確實有講到亂倫、賣淫和強暴的故事。學區委員會拿檢討委員會做出決定的過程「毫無誠信」，來反諷「家長大團結」等保守派團體不也設法把某些他們看不順眼的書，逐出學校圖書館？

猶他州議會通過的敏感材料法，規定各學區委員會設法讓區內居民挑戰「敏感」材料，只要合乎本州法律所定義的情色刊物，就算是「敏感」讀物。法律一頒布實施，擁護該法的人競相出面「審查」學校圖書館的藏書。

批評禁書的人則趁機反擊說，現在連聖經都被禁，你們的憤怒，不就說明禁某些內容的書，一定會扯出「主觀判斷」、「政治正確」等雙重標準問題？

美國筆會「閱讀自由」計畫主持人米翰(Kasey Meehan)說，對聖經被禁感到憤怒的人，其他的書受到檢查、打壓的時候，也該義憤填膺吧。

「家長大團結」猶他州分會會長梅森(Nichole Mason)擔心，大家把目光聚焦到禁聖經一事，學校圖書館內還有很多真正淫穢書籍，反而沒人去注意。她主張，讓家長對孩子在學校該讀到什麼，有更大的決定權。

學區 圖書館 猶他州

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