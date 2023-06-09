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發500萬封烏龍催稅函 國稅局道歉 籲勿打電話詢問

記者張聲肇／綜合報導
國稅局日前發出數百萬封繳稅截止日期錯誤的催繳函，國稅局向接到錯誤通知的納稅人道歉。圖為國稅局華府總部外觀。(美聯社)
國稅局日前發出數百萬封繳稅截止日期錯誤的催繳函，國稅局向接到錯誤通知的納稅人道歉。圖為國稅局華府總部外觀。(美聯社)

國稅局(IRS)發出數百萬封繳稅截止日期錯誤的催繳函，要納稅人本月底前繳清欠款，否則開罰另加利息；國稅局為此烏龍，特別向接到錯誤通知的約500萬納稅人道歉。

收到催繳通知的人多為報完2022年所得稅，經審核還需補稅的人，但其中不少人居住在天災地區，依法可延到10月6日；例如，加州居民因天災可延到10月6日繳稅，不必趕在6月底前。另外，喬治亞和阿拉巴馬等州某些受天災影響的郡，郡民也不用依照錯誤通知繳納欠稅。

國稅局呼籲接到錯誤繳稅截止日期的民眾，不要打電話給國稅局詢問，也不必詢問代為報稅的專業人員。

加州麗浪多灘市(Redondo Beach)退役軍官拉瑟(Tom Lasser)收到的通知，大字印著「欠稅5122元，補繳截止日2023年6月26日」，還附帶說明，未及時補納欠稅者，可能受罰還要加上累積的利息。

拉瑟說，「簡直豈有此理，」他的2022年欠稅額沒錯，但繳納日期不對。他打電話問了會計師，會計師說，被擺烏龍的不只他一人，他心裡才好過些。

國稅局為發出讓人糊塗的催稅函正式道歉。但對很多真只有21天補稅期的納稅人，國稅局並沒錯，如果不限期內繳納完畢，要申請能否分期繳納等，用其他辦法解決。

華爾街日報認為，國稅局會出此差錯，是因為原本增加800億元預算提升辦事效率的經費，在白宮與國會國債上限談判中，被砍了四分之一，積案已很嚴重的國稅局，如今要回答納稅人和報稅業者到底怎麼回事的電話和信函，積案將更嚴重了。

報稅業者對國稅局出錯，有不同的反應。幫拉瑟報稅的會計師德若沙(Gina DeRosa)勸客戶「不要理它」，該年底繳清就年底繳清。稅務師戴維斯(Marcia Davis)建議客戶，用國稅局附贈的回郵信封，把國稅局發布延遲繳稅的新聞稿裝進去，在信封上紅筆註明tax relief(緩繳)及新聞稿編號。

國稅局 報稅 加州

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