新研究：直腸癌免放療 化療或手術效果一樣

最新癌症醫學臨床研究認為，直腸癌患只用化療或手術治療的效果和接受放射線療法差別不大，暗示每年達數萬的病患可以避免放射線療法的嚴重副作用。(路透)

最新發表的癌症醫學 臨床研究指出，直腸癌(Rectal Cancer)病患只用化療或手術治療，效果跟接受放射線療法一樣好，研究成果暗示每年達數萬的病患可以避免放射線療法的嚴重副作用。

這些研究成果發表在「美國臨床腫瘤 學會」(ASCO)年會及「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)，提供選項給國內每年1萬多名直腸癌病患，可以不做放射線療法。

ASCO會長魏納(Eric Winer)表示，鑒於癌症治療法已經改善，學者們開始研究不同問題，不再研究癌症療法可以怎樣強化，而是研究要成功治療，是否有些元素可以去除，而提供病患更好的生活品質。

直腸癌每年影響美國4萬7500人；正因如此，學者們才端詳其標準治療法。數十年來，用放射線治療骨盆是標準治療方法，但放射線會讓女性病患立刻停經，損及男、女病患的性功能，也傷害腸道，造成長期腹瀉之類的問題；病患有骨盆破裂之虞，放射線還可能導致其他癌症。

新研究發現，放射線療法並未改善醫療成果，後續追蹤有接受放射線療法以及沒接受兩群病患，一些關鍵測量值，例如存活而沒跡象指出癌症復返，還有整體存活率，並沒有差異，而且18個月後，兩群受測者的生活品質並無差異。

「達納-法柏癌症機構」(Dana-Farber Cancer Institute)大腸直腸癌中心主任金柏莉‧黃(Kimmie Ng)指出，對大腸直腸癌專家而言，研究成果可能改變其病患的生活，「鑒於病患年齡愈來愈年輕，他們真要做放射線治療嗎？」

「賓州醫學艾布蘭森癌症中心」(Penn Medicine Abramson Cancer Center)放射線腫瘤學家普拉斯塔拉斯(John Plastaras)表示，研究成果「當然很有趣」，但他希望再追蹤病患更長時間，再判定兩種醫療選項的結果一樣。