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航空歷史悠久 俄州爭取空軍太空指揮總部設址

記者張聲肇／綜合報導
俄亥俄州具有悠久的航空歷史，希望能將美國空軍太空指揮部的總部遷到該州。圖為太空指揮部管制中心。(取材自空軍官網)
俄亥俄州具有悠久的航空歷史，希望能將美國空軍太空指揮部的總部遷到該州。圖為太空指揮部管制中心。(取材自空軍官網)

寫下人類首次飛行紀錄的萊特兄弟(Wright brothers)、第一位進入地球軌道的美國太空人葛倫(John Glenn)和第一位踏上月球表面的阿姆斯壯(Neil Armstrong)，這些美國飛行英雄都出生於俄亥俄州；俄亥俄國會議員和州長等以俄亥俄州悠久的航空歷史為理由，積極遊說空軍將新設的太空指揮部(Space Command)總部和太空軍某些單位設在該州。

俄州民主黨聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、共和黨聯邦眾議員喬義斯(David Joyce)及另六名議員和州長，還有一群企業及科技界領袖7日聯名致函拜登總統和各軍種領導人，請他們考慮上述訴求。

信函中說，從萊特兄弟到葛倫和阿姆斯壯等美國英雄，見證美國的現代航空史根源於俄亥俄州，「俄亥俄也準備好迎向未來的挑戰」；「本州無數企業與大學夥伴所創造出來的國家安全與太空產業共生環境，在全國無與倫比。」

函中建議，太空指揮部總部可設在德頓市萊特—派特森空軍基地，因為該基地航空太空情報與研究資源豐富。

如果這些研議獲得採納，俄亥州中部轉型為高科技研發中心的美景將加速實現。以英特爾投資200億元建造的半導體廠為核心的俄亥俄研發中心願景，目前已獲得本田汽車和南韓樂喜能源公司(LG Energy Solution)，以及俄亥俄州立大學軟體研發中心等支持，本田汽車正在建造大型電動車製造廠，俄州大的軟體創新中心有1億1000萬元的建設經費。

州長狄懷恩(Mike DeWine)2020年率領20多名地方官員提出類似的訴求，希望太空指揮部能設在萊特—派特森基地，但國防部於2021年1月宣布，已選定阿拉巴馬州的杭茲維爾市為總部地點，科羅拉多州官員立即反彈，說軍方早就建議川普總統，太空指揮總部留在科羅拉多泉市彼得森空軍基地。

聯邦審計署去年公布調查報告，說選址標準因為2020年大選臨時改變，改為對選票傾向共和黨的阿拉巴馬州有利，民主黨主導的科羅拉多州失寵，因而引發「重議」的呼聲。

俄亥俄州 太空人 阿拉巴馬州

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