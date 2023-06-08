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營收驟減、收視率跌、主播人事更迭… CNN總裁李特突被解聘

記者胡玉立／綜合報導
在營收驟減、收視率大降、爭議不斷下，擔任有線電視新聞網13個月總裁及執行長的李特，7日被解職。(美聯社)
在營收驟減、收視率大降、爭議不斷下，擔任有線電視新聞網13個月總裁及執行長的李特，7日被解職。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)總裁兼執行長李特(Chris Licht，前譯李希特)7日突然被解聘下台。這位前電視製作人在試圖整頓CNN人事的13個月期間，掀起一波波爭議，他的管理和一連串節目決策失誤，讓收視率不升反跌；CNN母公司華納兄弟探索頻道(Warner Bro.-Discovery Channel)執行長札斯拉夫(David Zaslav)7日上午電郵通知員工，他已與李特會面，李特離職立即生效。

李特去年5月甫上任就面臨棘手開始；應CNN新東主要求，關閉CNN＋串流媒體服務，大量裁員。去年11月他將CNN明星主播勒蒙(Don Lemon)調去主持新晨間節目CNN This Morning，但節目首播收視率低，片場內外關係緊繃。勒蒙也因屢次發言不當，包括稱50歲以上女性已非「盛年」，引發爭議，今年4月遭解雇。

5月，前總統川普被請到CNN市政廳節目在黃金時段暢所欲言，李特更受到內外嚴厲批判。

上周大西洋月刊(The Atlantic)專文報導李特風雨飄搖的13個月任期，讓情況雪上加霜。但更糟的是財務表現：CNN去年利潤為7億5000萬元，其中包括CNN+串流媒體服務一次性虧損，低於前一年的12億5000萬元。

札斯拉夫指出，在新領導人接班前，CNN暫由人才和內容開發執行副總裁恩特勒斯(Amy Entelis)、美國編輯業務副總裁莫斯利(Virginia Moseley)、美國節目執行副總裁薛林(Eric Sherling)及新任運營長利維(David Leavy)合組臨時領導團隊。CNN表示正在公司內外全面徵才。

紐約時報指出，札斯拉夫上周任命利維擔任營運長，代表他認為李特需要緊急管理協助。利維向主播和製作人進行調查，發現部分人對李特領導能力缺乏信心，加上大西洋月刊報導事件，札斯拉夫本周稍早決定李特必須離開CNN。

札斯拉夫說：「出於各種原因，事情沒成功，真的很不幸；全都怪我，我對此負全部責任。」他感謝李特在CNN重大轉型時期全心投入，並指他身處火線，受到很多打擊，「這項工作絕非易事」。

CNN暫由人才和內容開發執行副總裁恩特勒斯率領過渡團隊。(Getty Image...
CNN暫由人才和內容開發執行副總裁恩特勒斯率領過渡團隊。(Getty Images)

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