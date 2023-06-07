強暴 小古巴古丁被控10年前涉犯案件和解 賠償金額不詳

1996年曾以「征服情海」一片獲奧斯卡最佳男配角獎的小古巴古丁，6日在案件開審前，和控告他強姦的女子和解。(美聯社)

電影 「征服情海」(Jerry Maguire)男星小古巴 古丁(Cuba Gooding Jr.)6日與一名指控他2013年強暴的女子和解；這宗民事訴訟案和解過程戲劇化，6日開始進入遴選陪審團過程，可能的陪審員即將入座之際，法庭突然宣布庭審取消。

原告訴狀指稱，2013年夏天小古巴古丁在曼哈頓格林威治村一家餐廳酒吧邀她到一家旅店小酌；然後他以要換衣服為由，帶她到五樓房間。原告試圖離開時，被古丁攔下，古丁將她推倒在床上，不顧她一再反對，對她進行性接觸、強暴。古丁的律師稱此指控「完全虛假和誹謗」。

此民事訟案2020年向曼哈頓聯邦地區法院提出，原告使用「無名氏」(Jane Doe)代稱。承審法官考帝(Paul A. Crotty)上周駁回原告律師提出保留原告「無名氏」代稱的動議，要求提出有原告法定姓名的修改申訴。媒體6日查閱電子卷宗，只看到「此案已和解」的說明。

原告原本求償600萬元，但和解金額不詳。

現年55歲的小古巴古丁是在「我也是」(#MeToo)抗性騷運動中遭指控行為不端的眾多名人之一；他的知名作品包括1992年電影「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)，1996年憑「征服情海」獲奧斯卡最佳男配角獎。

小古巴古丁曾被20多名女性指稱過去20多年對她們有過不當觸碰或性騷擾 ，其中三人提告。去年4月他對未經同意強吻一女子指控認罪，去年秋天還認罪另一輕罪騷擾指控。6日的強暴控案是迄今最嚴重指控，有另三名女性預定出庭作證談他2009年至2019年對她們性虐待的行為。

原訂出庭證人之一凱爾西·哈伯特(Kelsey Harbert)曾指小古巴古丁2019年在紐約時報廣場一家旅館高檔酒吧裡，伸手撫摸她胸部。

小古巴古丁2019年開始接受酗酒行為矯正治療。他去年4月的認罪協議向法庭坦承他2018年在紐約夜店強吻一名女服務生，2018與2019年還曾讓另兩名女性遭受「非自願身體接觸」。根據該認罪協議，若他持續半年接受輔導，控罪可被撤銷。