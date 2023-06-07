波比新生兒躺枕 禁售仍流通 又造成2死 官方促臉書勿讓賣家貼售

婦嬰用品品牌波比生產的兒童躺枕召回已近兩年，但網路上仍在出售，嬰兒死亡案例也在增加；消費品安全委員會呼籲民眾切勿使用。(取自消費品安全委員會官網)

知名婦嬰用品品牌波比(Boppy)2021年召回新生兒躺枕Boppy Newborn Lounger仍繼續流通，又造成兩死，死亡人數增至十人；政府消費品安全單位已通知未禁售問題商品的臉書 市集(Facebook Marketplace)負責人嚴加把關，切勿讓賣家張貼召回商品的求售公告，並疾呼消費者勿再使用。

這一款新生兒躺枕兩年前被點名召回後便禁售，美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)官員對臉書施壓，要求臉書市集禁售。該機構發現平均每個月仍有1000筆求售公告。

CPSC委員們寫信給臉書母公司Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)，要求他找出被召回及違規商品，並避免市集用戶張貼求售公告。

CPSC及波比公司2021年9月召回330萬個可能造成窒息的新生兒躺枕。

時任CPSC代主席的阿德勒(Robert S. Adler)透過聲明說，嬰兒睡覺時用躺枕和類似枕頭的用品有窒息風險。

就在宣告召回後一個月，仍有一名嬰兒被安置在躺枕睡覺窒息死亡；同年11月，另一嬰兒被安置在大人床上波比躺枕睡覺也意外死亡，是死亡第十例。

多年來，CPSC及安全倡議人士一直在臉書上敦促停售被召回商品；CPSC主席霍恩-薩里奇(Alexander Hoehn-Saric)將近兩個月前為了在臉書銷售的另一危險產品費雪公司嬰兒搖床(Fisher-Price Rock 'n Play)寫信給該公司；該產品2019年4月召回，約導致100名嬰兒死亡，包括召回後的八例。

CPSC在寫給查克柏格的信中說，臉書旨在優先避免這類商品銷售的系統應能夠即時發現召回產品，而不是在出事引起政府關注時才限制搜索。

「今日美國報」(USA TODAY)2021年調查發現，致死的兒童用品仍透過臉書市集轉售，其中有14款至少導致121個兒童死亡、數百人受傷的被召回商品張貼求售公告，數十款賣出。