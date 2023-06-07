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偷腥「人生重大失敗」 阿諾自責：和管家婚外情 傷害家人

編譯俞仲慈／綜合6日電
串流媒體平台「網飛」為前加州州長阿諾史瓦辛格拍攝的紀錄片7日上映。(美聯社)
串流媒體平台「網飛」為前加州州長阿諾史瓦辛格拍攝的紀錄片7日上映。(美聯社)

串流媒體平台「網飛」(Netflix)為前加州州長、好萊塢影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)拍攝的紀錄片7日上映，根據紀錄片訪談內容，阿諾婚外情生子一事，隱瞞前妻瑪麗亞·薛佛(Maria Shriver)多年，直到2011年被婚姻諮詢師逼供，才說出真相，讓前妻幾乎崩潰並訴請離婚，而且阿諾回顧以往時，坦承婚外情傷害家人，也是他人生的重大失敗。

Netflix此次拍攝紀錄片「阿諾」(Arnold)，除了回顧這位好萊塢影星的演藝事業與其從政經歷，也探討他的私生活以及身陷醜聞的心歷路程。

阿諾表示2011年夫妻倆每周進行一次婚姻諮詢，但有一次，「諮詢師表明薛佛想要知道約瑟夫·貝耶納(Joseph Baena)的父親是不是你，然後我一聽、我以為自己心臟停止跳動，於是我說出實話。」並強調當時妻子在得知真相後，整個人幾乎崩潰。

阿諾補充表示：「一開始我真的不知道，但是看著約瑟夫逐漸長大，我益發清楚事情嚴重，你要如何保守秘密？你要如何保守這個秘密？」

1996年，阿諾和受雇家中的管家米爾德雷德·貝耶納(Mildred Baena)發生婚外情，隔年生下私生子約瑟夫，此事也造成兩人關係生變，但為了避免影響阿諾的政治前途，一直沒有公開，就連妻子也被蒙在鼓裡。

事隔多年，阿諾深感懊悔表示：「我覺得我的婚外情對我的家人造成莫大傷害，令每個人受苦，薛佛受苦、孩子們也受苦，還有約瑟夫以及他的母親，每一個人。」

據了解，薛佛在得知真相後，立即訴請離婚，不過雙方財產協議直至2021年才正式敲定，這對前夫婦在25年的婚姻裡，育有四名子女，分別是凱瑟琳(Katherine)、克莉絲蒂娜(Christina)、派崔克(Patrick)和克里斯多福(Christopher)。

「我終其一生都得忍受(婚外情的)煎熬。」阿諾並強調：「大家會記得我的成功、也會記住我的失敗，這(婚外情)是我的重大失敗。」

好萊塢 Netflix 加州

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