出賣美國 FBI頭號「蘇聯間諜」韓森獄中死亡

被聯邦調查局形容為該局歷史上「傷害國家最嚴重」的間諜的韓森，5日在科羅拉多州聯邦監獄中死亡。圖為他當年的工作證與名片。(Getty Images)

冷戰時期擔任俄國 間諜，出賣機密給蘇聯、俄國換取140萬元的聯邦調查局(FBI )前探員韓森(Robert Hanssen)，5日死於科羅拉多州聯邦監獄 。

現年79歲的韓森2002年起服刑，因為聯邦法官起訴他出賣國家機密，2001年他在法庭對15項被控罪行認罪，法官判他終身監禁，不得假釋。

聯邦監獄局新聞組長布瑞席爾斯(Kristie Breshears)說，科羅拉多州弗羅倫斯聯邦監獄管理人員發現韓森不省人事後緊急呼救，經急救無效，「外部急救人員宣告他死亡。」

FBI網站上說韓森是該局歷史上「傷害國家最嚴重」的間諜；1985年起，他向俄國情報單位提供高度機密資訊，換取140多萬元「現金、銀行匯款、鑽石」。

韓森進入聯邦調查局三年後，主動接洽蘇聯情報員，1979年起，替蘇聯KGB與後來的俄國SVR當間諜，過了幾年，被太太當面質問後才停止；但1985年他重操舊業，拿數千份洩漏人事布局、調查現況和反間策略的機密檔案，交換現金、鑽石和外國銀行存款。

他以雷蒙‧賈西亞(Ramon Garcia)的假名，透過加密通訊和約定交貨地點等方法，不曾面見俄國聯絡人，向蘇聯及俄國傳送大量國家機密。

他在FBI的職位可以毫無限制地取得該局反間行動細節，他透漏給俄方的內容包括美國核戰計畫細節和蘇聯駐華府大使館地下隧道裡面的秘密竊聽裝置。他也出賣了好幾名雙面諜，導致蘇聯將軍波利亞可夫(Dmitri Polyakov)被處死。

FBI調查他好幾個月後，2001年他到維吉尼亞州某公園約定地點「放下貨品」時，將他逮捕；俄國情報官員交給美國一份檔案，其中現金袋上有他的指紋，也有他和俄方接頭人對話的錄音帶。

監獄局發布的新聞稿沒提及韓森的死因。布瑞席爾斯說，監獄人員沒人受傷，已通知聯邦調查局韓森的死訊。