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等7年終復仇 妻曾遭婦產科醫師性侵 老公衝上台怒打巴掌

聯合新聞網／ 即時報導
男子衝上台打醫師巴掌。（取材自推特）
男子衝上台打醫師巴掌。（取材自推特）

美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）5月在馬里蘭州巴爾的摩舉行學術會議，不過在會議進行期間，卻有一名男子衝上台打醫師巴掌，甚至怒吼「這個人七年前對我的妻子進行性侵」。

根據英國《都市報》報導，會議現場突然有一名男子衝上台，用力抓住其中一名醫師的衣領，並朝著台下氣憤說道，「這個人七年前對我的妻子進行性侵，你知道你自己做了什麼，七年前你在紐約碰了我妻子，我現在終於等到機會教訓他了」，期間除了多次用力對該名醫師打巴掌，直到離開現場前都還不斷地怒吼。

台下民眾簡直嚇壞了，有人不知所措地用手摀住嘴巴，也有人紛紛大喊勸阻「不、不、不」，其中一名女子趕緊請保全過來。根據另外一家外媒報導，男子衝上台打醫師巴掌時，他的妻子就在台下，最後兩人還一起走向出口。

美國婦產科醫師學會事後公開回應這件事，除了對所有受到驚嚇的民眾致歉，也強調美國婦產科醫師學會不容忍任何形式的暴力，也有強烈且明確的聲明和政策對抗騷擾。巴爾的摩警方表示，該名被打巴掌的醫師沒有對男子提出任何控訴，當時只想盡快讓對方離開現場，而該名醫師目前似乎任職於石溪大學癌症中心（Stony Brook University Cancer Center）。

性侵 癌症 馬里蘭州

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