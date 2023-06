等7年終復仇 妻曾遭婦產科醫師性侵 老公衝上台怒打巴掌

美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)5月在馬里蘭州 巴爾的摩舉行學術會議,不過在會議進行期間,卻有一名男子衝上台打醫師巴掌,甚至怒吼「這個人七年前對我的妻子進行性侵 」。

根據英國《都市報》報導,會議現場突然有一名男子衝上台,用力抓住其中一名醫師的衣領,並朝著台下氣憤說道,「這個人七年前對我的妻子進行性侵,你知道你自己做了什麼,七年前你在紐約碰了我妻子,我現在終於等到機會教訓他了」,期間除了多次用力對該名醫師打巴掌,直到離開現場前都還不斷地怒吼。

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM