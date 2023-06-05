等7年終復仇 妻曾遭婦產科醫師性侵 老公衝上台怒打巴掌

男子衝上台打醫師巴掌。（取材自推特）

美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）5月在馬里蘭州 巴爾的摩舉行學術會議，不過在會議進行期間，卻有一名男子衝上台打醫師巴掌，甚至怒吼「這個人七年前對我的妻子進行性侵 」。

根據英國《都市報》報導，會議現場突然有一名男子衝上台，用力抓住其中一名醫師的衣領，並朝著台下氣憤說道，「這個人七年前對我的妻子進行性侵，你知道你自己做了什麼，七年前你在紐約碰了我妻子，我現在終於等到機會教訓他了」，期間除了多次用力對該名醫師打巴掌，直到離開現場前都還不斷地怒吼。

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM — Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2023

台下民眾簡直嚇壞了，有人不知所措地用手摀住嘴巴，也有人紛紛大喊勸阻「不、不、不」，其中一名女子趕緊請保全過來。根據另外一家外媒報導，男子衝上台打醫師巴掌時，他的妻子就在台下，最後兩人還一起走向出口。

美國婦產科醫師學會事後公開回應這件事，除了對所有受到驚嚇的民眾致歉，也強調美國婦產科醫師學會不容忍任何形式的暴力，也有強烈且明確的聲明和政策對抗騷擾。巴爾的摩警方表示，該名被打巴掌的醫師沒有對男子提出任何控訴，當時只想盡快讓對方離開現場，而該名醫師目前似乎任職於石溪大學癌症 中心（Stony Brook University Cancer Center）。