我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

生成式AI帶來的生產力革命 要10年或更久

編譯季晶晶／綜合外電
經濟學家說，生成式AI帶來的生產力革命將需時10年或更久。圖為6月4日在北京舉行的中國國際信息通信展覽會。(美聯社)
經濟學家說，生成式AI帶來的生產力革命將需時10年或更久。圖為6月4日在北京舉行的中國國際信息通信展覽會。(美聯社)

生成式AI的榮景，以及疫情引發的工作場所轉變，將使富裕國家看到生產力更快成長的時代來臨，但可能需時十年或更久才能看到全部收益。

金融時報報導，美國經濟研究聯合會（Conference Board）本月表示，各成熟經濟體今年的生產力勉強能有成長，但因資金成本上升、經濟和地緣政治的不確定性未能消除，未來十年預料仍將疲軟。

但芝加哥大學布斯商學院教授Chad Syverson在內的經濟學家相信，AI出現投資榮景，加上疫情期間工作場所的趨勢改變，生產力有了「數據驅動的樂觀理由」，只不過種種好處都要一段時間才能顯現。

Syverson說：「很少有什麼是插電就能用。公司必須投入大量資源，重新摸索新事物的商業模式。新軟體、監管事項，都必須弄清楚。有一段期間，有了技術，看得到好處，但因為很多原因，生產力卻下降。」

技術的躍進在早期都要花上幾十年，才能讓生產力有大幅進展。

史丹福大學教授Nick Bloom舉例，就像在工業建築均以水或蒸汽為動力的時代，發明了電動馬達一樣，「必須花上大量時間，公司才能改變」。

投資銀行已鼓勵客戶投入生成式AI。他們預測，以AI為重心的「生產力革命」，規模可能比引進PC之後更廣泛，零售業和製造業等都「準備好要投資」。

相信AI最終能提振經濟的馬里蘭大學教授John Haltiwanger認為，新公司的設立將激增。他說，如果剛起步的公司能抵禦升息和地區性帶來的動盪，他們就能獲能獎勵，「做生意的方式變了，接著生產力就會成長」。

但Bloom警告，很難預測生產力的重大轉折點何時到來，因為「蒸汽機、電動馬達、個人電腦和網際網路並沒有在五年內產生重大影響，所以很難想像什麼能做得到，AI包括在內」。

AI 投資 疫情

上一則

小飛機違規闖華府後墜毀 拜登當時人在白宮打小白球

下一則

追隨老長官 前NBC環球高層入職推特

延伸閱讀

疫後仇亞持續 社區領袖：助長亞裔心理危機

疫後仇亞持續 社區領袖：助長亞裔心理危機
大學主修電腦資訊人數激增 這兩科系下滑

大學主修電腦資訊人數激增 這兩科系下滑
認識AI 大華府3大學啟動聯合研究

認識AI 大華府3大學啟動聯合研究
公衛署長：孤獨有害健康 致命風險相當日吸15支菸

公衛署長：孤獨有害健康 致命風險相當日吸15支菸

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10
空軍一位軍官日前出席研討會時表示，在美軍策畫的一次虛擬測試中，人工智慧（AI）控制的空軍無人機決定「殺死」操作人員，以防止干擾它努力完成任務。資料照片。（Getty Images）

衛報：美軍實驗AI無人機 在模擬中「殺死礙事的操作員」

2023-06-02 04:45

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機