15年前殺房東 新墨州男自首：已厭倦掩蓋

37歲的普拉塔上個月主動向警方自首，坦承15年前曾殺害房東。(美聯社)

新墨西哥州 一名男子上個月主動向警方自首，坦承15年前犯下的謀殺罪行，當事人普拉塔(Tony Peralta)告訴警方，這一秘密已經侵擾他十多年。

新墨西哥州羅斯威爾(Roswell)當局表示，普拉塔的房東 布洛傑特(William "Bill" Blodgett)於2008年12月突然失蹤後，普拉塔一直被認為是其謀殺案的嫌疑人。

但布洛傑特一直下落不明，無人被逮捕，這一案件似乎沒有了下文。

然而上個月，現年37歲的普拉塔借了電話，主動報警向警方自首犯案。

書面證詞顯示，普拉塔5月1日撥電話致羅斯威爾警察 局，他告訴警探：「許多人都有藉口，而我沒有。」普拉塔不斷坦承自己謀殺布洛傑特，甚至告訴警方他使用的武器，以及埋葬被害人遺體的地點。

普拉塔帶警員至案發地點，警察在該處找到幾塊人骨，包括顱骨。

根據查維斯郡(Chaves)地區檢察官辦公室的消息，普拉塔面臨一級謀殺指控。

普拉塔對警方說：「我已經厭倦掩蓋這件事，我對我的生活感到厭倦。」罪惡感促使他認罪，並坦承用螺絲起子謀殺布洛傑特。他在向當局透露案件細節的過程中落淚。

布洛傑特的兒子格雷格(Greg)於2009年1月3日通報布洛傑特失蹤，家屬超過十天無法聯繫他，警方調查並得知布洛傑特當時與房客有爭端，並試圖驅逐該房客，後經確認房客為普拉塔。

一名警探後來訊問普拉塔，但談話中未獲得新線索。

警方搜查住宅與社區，詢問鄰居並出動尋屍犬，但仍未找到任何證據，布洛傑特的車仍停在家中，銀行帳戶沒有提款紀錄。

警方最終表示該案已結案，等待進一步線索或資訊。直到上個月普拉塔自首後案情才出現逆轉。