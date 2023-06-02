語音助理Alexa、智慧門鈴Ring侵犯隱私 亞馬遜以3000萬和解

亞馬遜智慧語音助理Alexa及智慧門鈴Ring部門因隱私權過失，以超過3000萬元和聯邦貿易委員會達成和解。(Getty Images)

根據5月31日釋出的文件紀錄，電商巨頭亞馬遜 (Amazon)將支付聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)逾3000萬元和解金，以解決針對亞馬遜智慧語音助理Alexa及智慧門鈴Ring部門的隱私 權過失指控。

FTC提交訴訟，指控亞馬遜的智慧門鈴Ring，違反「聯邦貿易委員會法」(FTC Act)禁止不公或欺騙商業行為部分的法規，亞馬遜同意以580萬元和解。

根據協議的一部分，Ring被要求刪除該公司在2018年以前透過「人臉嵌入」(face embeddings)個人面部辨識收集的任何客戶影片與數據，另外還必須刪除任何從這些影片生成的作品。

另外一項訴訟指控亞馬遜違反「聯邦貿易委員會法」和「兒童線上隱私保護法」(COPPA)，透過Alexa語音助理非法保存數千名兒童檔案資訊，亞馬遜同意支付2500萬元。

司法部 代表FTC提出針對Alexa的訴訟及擬議的和解，政府指控亞馬遜多年來一直保存與年輕使用者的聲音及地理位置定位相關的資訊，同時阻止家長根據COPPA規定行使權利刪除小孩的數據。

根據擬議和解，亞馬遜必須刪除停止活動的兒童帳號，以及部分語音紀錄和地理位置定位資訊，並且禁止使用這些資訊訓練其演算法。

亞馬遜因為兒童版智慧音響Echo蒐集的數據面臨審查，Echo搭配Alexa的功能使用。FTC稱，兒童的說話模式對於亞馬遜可能特別有價值，這代表兒童語音錄音可能為Alexa演算法提供重要的訓練數據集，對兒童的聲音做出更好的反應；政府指控亞馬遜未能創建有效的系統，實踐刪除數據的要求。

除了2500萬元的民事罰款外，若法院批准，亞馬遜將被禁止使用規定刪除的兒童語音資訊及地理位置定位數據，以此創造或改善任何數據產品。

另外要求亞馬遜通知使用者政府對該公司採取的行動，以及其保留與刪除數據的作法；另外實施隱私計畫，管理該公司使用定位資訊。兩項和解必須通過法院批准才會生效。