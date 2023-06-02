臉書嗆：若立法救垂死媒體 將擋加州新聞

臉書母公司Meta於1日威脅加州政府，若訂定「加州新聞業保存法」強迫科技平台出錢拯救垂死媒體，臉書和Instagram就不讓發自加州的新聞曝光。圖為Meta總部外的企業標誌。(路透)

臉書 母公司Meta發言人史東(Andy Stone)1日威脅加州 政府，若通過「加州新聞業保存法」強迫科技平台出錢拯救垂死媒體的話，Meta所屬的臉書和Instagram就不讓發自加州的新聞在這兩大平台曝光。

由民主黨 州議員魏克斯(Buffy Wicks)提出的法案，規定科技平台公司靠傳播新聞獲得的廣告費，要拿出70%來資助廣告收入不佳的新聞機構。

魏克斯在法案公聽會上說，民眾的新聞消費習慣已轉向網路，社區新聞組織不是縮編就是倒閉，且速度驚人，過去十年，加州就有100多家媒體關門歇業。

臉書的經營者卻認為，法案只會肥到「外州」的媒體老闆，因此大表反對，還威脅說，如果加州通過這項法案，Meta集團旗下的臉書和Instagram兩大社媒平台就要把出自加州的新聞擋住，不准透過它們傳播。

史東說，加州如果通過這法案，「我們將被迫把新聞從臉書和Instagram上移除，也不願意以幫助加州出版業的幌子，付錢供養外州大媒體公司。」

史東說：「不付費，我們就把新聞移除，我們被迫這麼做。」

新聞媒體聯盟副會長柯飛(Danielle Coffey)批評Meta的公然威脅。她說，媒體業奄奄一息，科技平台拿出從傳播新聞賺來的錢「合理的一部分」，讓新聞業活下去，沒有什麼不對。

柯飛說，Meta威脅要移除新聞，既不民主也不適當，「這種行為我們從他們的營運手冊上看多了」。

洛杉磯刀鋒報發行人馬斯特斯(Troy Masters)說，科技大咖吸乾媒體業的血，讓它們沒本錢生產高品質的內容，這不是理論問題，任假新聞猖獗，只會傷害美國民主與體制。

但也有出版業者擔心，假新聞產製者也可從中分得進一步惡化媒體業的本錢。