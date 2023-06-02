最高法院裁定：罷工損失 勞工法未保護工會免責

聯邦最高法院1日裁定，聯邦勞工法並不保護工會免於對罷工期間造成的損害承擔責任，形同不鼓勵罷工。圖為洛杉磯最近一場罷工活動中，工會代表高舉「團結就是力量」的橫幅。(美聯社)

聯邦最高法院1日裁定，聯邦勞工 法並沒有保護工會免於對罷工 期間造成的損害承擔責任，州法院應解決此責任問題；部分法律專家表示，工會在此案受挫，可能讓工會承擔雇主在停工期間遭受的損失，形同不鼓勵工人罷工。

但也有專家認為，此裁決可防止工人故意損害雇主財產，此類行為的確不受勞工法保護，罷工權不會受到此類限制的危害。

在這樁由華盛頓州 雇主、混凝土攪拌澆築公司Glacier Northwest控告卡車司機工會International Brotherhood of Teamsters案件中，工會會員在談判合同期間罷工，並將濕混凝土留在卡車上；雇主辯稱，由於廢棄的混凝土無法使用，它遭受巨大經濟損失。

工會辯稱，它按照聯邦法律要求，採取合理措施來避免損害雇主財產，工人在下班時仍保持卡車運轉，讓公司可在不損壞卡車的情況下處理混凝土。工會並表示，廢棄的混凝土相當於產品損壞，工會通常對此不承擔責任。

但多數大法官認為，卡車司機工會在罷工期間的行動，甚至可說並不受聯邦法律保護，因為工會「採取堅定措施來危害雇主財產」，「而非採取合理預防措施來減輕風險」。

最高法院裁定，工會罷工期間行為不受保護，因產品損壞不僅是罷工間接結果，也是司機蓄意等混凝土裝進卡車後才離開工作崗位，造成產品受損。

支持工會的明尼蘇達大學法學教授加登(Charlotte Garden)指出，最高法院這項裁決「一定會讓工會面臨更昂貴的訴訟成本」。保守派法律倡議組織Landmark法律基金會奧尼爾(Michael O’Neill)則說：「故意破壞財產造成損害，並非罷工固有行為」，法律並未保護工人或工會免於對此類損害承擔責任。

工會領袖表示，該裁決將使本已不公平的競爭環境進一步向雇主傾斜。