去年新生兒降至366萬人 專家：未來10年勞動力 移民補缺

美國2022年新生兒366萬人，與2021年不相上下，但比2007年高峰少了15%。專家預期，未來十年美國的勞動力可能得靠移民補缺。(美聯社)

美國2022年新生嬰兒366萬人，與2021年不相上下，但比2007年高峰時少了15%，可能影響未來勞動力；專家預期，未來十年勞動力可能得靠移民 填補。

疾病防治中心(CDC)的全國健康統計中心說，2022年有366萬1220名嬰兒誕生，比2021年少了約3000人，不過，年底「校正」統計後，負成長可能反轉為正。

近年來出生率偏低的原因，可歸因於經濟與社會阻礙，例如，托兒政策、住屋價格，都不鼓勵多生小孩。

以族裔來看，2022年西語裔母親生育率增加4%，僅略低於夏威夷原住民 和太平洋諸島族裔，亞裔 婦女增加3%；其餘各族裔都減少。西語裔媽媽產下的嬰兒占全國總數25.5%，達歷史新高；非西裔白人和非洲裔媽媽所產嬰兒占比都下降；白人婦女所生占50.1%，非裔婦女占13.9%，亞裔女性占6%。

保險與理財公司Nationwide首席經濟學家伯斯健提克(Kathy Bostjancic)說，如果沒有新移民，在低出生率和嬰兒潮世代高退休率雙重作用下，美國的勞動力未來十年會面臨很大的壓力。「屆時，除非新科技可以補足缺口，美國會缺工。」

2007年，美國新生兒人數達到432萬的高峰，比2022年多出65萬5000人，而新冠疫情末期死亡人數居高不下時，2022年的出生人數僅比死亡人數多出38萬5000人。

初步統計和最後計算通常有誤差，例如2021年多出5000人，2020年多8400人，2022年的最後統計因此可能由負3000轉為正數。

從出生率來看，2022年是1.665，2021年1.664，而每名美國婦女平均要生下2.1個嬰兒，才能維持人口不萎縮。美國的出生率從1970年代初以來，都低於「生死平衡」率。

20歲以下少女生子比率也比2021年下降3%，到歷史低點。少女生子率自1991年來持續下滑，期間僅2006和2007兩年出現例外。

20至24歲母親產子率也下滑2%；25至29歲女性產子率略升；上升幅度最大的年齡層是35至44歲的婦女。