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500大CEO年薪 中位數達1480萬元 員工要工作186年才能賺到

記者胡玉立／綜合報導
谷歌(Google)母公司Alphabet執行長皮柴2022年薪資近2億2600萬元，高居史坦普500大企業執行長之首。(路透)
谷歌(Google)母公司Alphabet執行長皮柴2022年薪資近2億2600萬元，高居史坦普500大企業執行長之首。(路透)

追蹤大型企業執行長(CEO)收入的薪酬研究公司Equilar數據顯示，史坦普500(S&P 500)大企業執行長2022年平均調薪0.9%，雖是2015年以來薪酬增幅最小的一次，但中位年薪仍達1480萬元；調查顯示企業員工去年薪資中位數為7萬7178元，工人需要工作186年才能賺到CEO的中位年薪。

美聯社委託Equilar的調查顯示，員工2022年薪資中位數雖比2021年7萬6160元增長1.3%，卻也凸顯勞資失衡過鉅，助長勞工不滿與動盪，不太可能因CEO薪水緩漲而平息。

美聯社調查中，谷歌(Google)母公司Alphabet執行長皮柴(Sundar Pichai)排名第一，2022年薪近2億2600萬元；其中絕大部分來自限制性股票，價值2億1800萬元。皮柴薪資比CEO薪酬中位數高出15倍。

同一調查中，近130位執行長去年減薪。其中，UPS執行長托梅(Carol Tome)年薪接近1900萬元，大部分是股票獎勵；比她2021年年薪2760萬元下降31%。UPS表示，托梅薪酬降低是因為2022年績效不如2021年突出。

但托梅的年薪仍是UPS員工薪資中位數5萬2144元的364倍；UPS稱其全職司機平均工資為9萬5000元。該公司表示，其高層主管薪酬與其他類似規模企業相比，「處於中等水平」。

美聯社指出，CEO薪酬2021年一度飆升17%，當時各公司董事會對帶領公司度過疫情衰退的高層主管給予豐厚獎勵；許多CEO調薪案在2022年初獲准。但過去一年，股市跌至2008年以來最差表現，通貨膨脹抵消工資增長，經濟衰退憂慮加劇，科技巨頭開始裁員，情勢丕變。

政策研究所(Institute for Policy Studies)全球經濟項目負責人安德森(Sarah Anderson)說：「CEO薪酬在連續兩年創紀錄後，加薪幅度降溫，並不讓人驚訝；但我們不該忽視的是，按照歷史標準衡量，CEO薪酬仍高到爆表；即使去年只有小幅加薪，但還是『很離譜』 。」

CEO 股票 疫情

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