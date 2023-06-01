500大CEO年薪 中位數達1480萬元 員工要工作186年才能賺到

谷歌(Google)母公司Alphabet執行長皮柴2022年薪資近2億2600萬元，高居史坦普500大企業執行長之首。(路透)

追蹤大型企業執行長(CEO )收入的薪酬研究公司Equilar數據顯示，史坦普500(S&P 500)大企業執行長2022年平均調薪0.9%，雖是2015年以來薪酬增幅最小的一次，但中位年薪仍達1480萬元；調查顯示企業員工去年薪資中位數為7萬7178元，工人需要工作186年才能賺到CEO的中位年薪。

美聯社委託Equilar的調查顯示，員工2022年薪資中位數雖比2021年7萬6160元增長1.3%，卻也凸顯勞資失衡過鉅，助長勞工不滿與動盪，不太可能因CEO薪水緩漲而平息。

美聯社調查中，谷歌(Google)母公司Alphabet執行長皮柴(Sundar Pichai)排名第一，2022年薪近2億2600萬元；其中絕大部分來自限制性股票 ，價值2億1800萬元。皮柴薪資比CEO薪酬中位數高出15倍。

同一調查中，近130位執行長去年減薪。其中，UPS執行長托梅(Carol Tome)年薪接近1900萬元，大部分是股票獎勵；比她2021年年薪2760萬元下降31%。UPS表示，托梅薪酬降低是因為2022年績效不如2021年突出。

但托梅的年薪仍是UPS員工薪資中位數5萬2144元的364倍；UPS稱其全職司機平均工資為9萬5000元。該公司表示，其高層主管薪酬與其他類似規模企業相比，「處於中等水平」。

美聯社指出，CEO薪酬2021年一度飆升17%，當時各公司董事會對帶領公司度過疫情 衰退的高層主管給予豐厚獎勵；許多CEO調薪案在2022年初獲准。但過去一年，股市跌至2008年以來最差表現，通貨膨脹抵消工資增長，經濟衰退憂慮加劇，科技巨頭開始裁員，情勢丕變。

政策研究所(Institute for Policy Studies)全球經濟項目負責人安德森(Sarah Anderson)說：「CEO薪酬在連續兩年創紀錄後，加薪幅度降溫，並不讓人驚訝；但我們不該忽視的是，按照歷史標準衡量，CEO薪酬仍高到爆表；即使去年只有小幅加薪，但還是『很離譜』 。」