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NHTSA提案 新車須裝自動煞車系統 降低車禍傷亡

編譯周芳苑／綜合31日電
全國公路交通安全管理局31日提出建議，要求幾乎所有新車和卡車都要加裝自動緊急煞車系統，以降低車禍傷亡。(美聯社)
全國公路交通安全管理局31日提出建議，要求幾乎所有新車和卡車都要加裝自動緊急煞車系統，以降低車禍傷亡。(美聯社)

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)31日提出新法規建議，要求未來幾乎所有新私家車和卡車都要加裝自動緊急煞車系統，藉此降低車禍傷亡。

NHTSA提出的新建議要求車廠將來所銷售的車輛採用先進安全科技，結合感測器和軟體以偵測道路危險，一旦遇到危險狀況，可在駕駛未能及時採取應變措施時自動煞車。

交通監管單位此番大動作是善用自動駕駛技術的重要一步，這些技術早已被汽車業者採用，多半是為了因應近來死亡車禍大增的額外選擇功能。

NHTSA表示，新提出的強制性法規可望每年挽救360條人命、起碼減少2萬4000人因車禍受傷。

一旦法規被採用，車廠將有三年時間準備。

NHTSA首席法律顧問卡爾森(Ann Carlson)說，這項法規要求車廠具備特定功能的技術，其中之一是在車速每小時62哩的情況下突然遇到前方有阻礙時，汽車可及時煞住避免碰撞。此外，新車必須能在夜間偵測並避免撞上行人。

根據NHTSA，去年全國有將近4萬3000人死於車禍，較2019年增加19%。

美國高速公路安全協會(Governors Highway Safety Association)稱，2019年上半年至2022年間，行人死亡增加18%。

汽車業者於2016年已自願同意產製具備自動緊急煞車功能的產品，但業界默契不足以對所採用的技術加以規範，降低傷亡的效果受限。

車廠過去以自動煞車技術為行銷訴求，但技術不完善，許多駕駛投訴軟體故障以及汽車會無緣無故突然急停造成「幻影煞車」。

此外，NHTSA著手調查日產(Nissan)、特斯拉(Tesla)等若干車廠生產的自動緊急煞車系統的潛在缺陷，希望各車廠研製的煞車系統可限制錯誤啟動機率。

交通部門官員接下來將聽取大眾對於新法規建議的意見。

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