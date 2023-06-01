7個小孩營養不良 像極「長腳的垃圾」賓州父母被捕

羅伯森夫婦的住屋裡不只有老鼠，還有狗、龜、兔、蛇、蟾蜍及蜥蜴。(有線電視新聞網CNN截頻)

賓州 警方表示，居民尚恩及克莉斯朵‧羅伯森(Shane and Crystal Robertson)夫婦讓七名未成年子女住在污穢環境，孩子們營養不良，目前已被逮捕，小孩也被轉送醫護及托養。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，潘瑞吉區(Pennridge Region)警方接獲報案，說兩名小孩走進一個廢棄拖車裡，於是發現12歲及14歲的兩名女孩，她們蓬頭垢髮，住在隔壁另輛拖車。

警方出於關心女孩們，要求羅伯森夫妻讓他們看看居家環境。警方5月19日報告寫道，房屋顯然「未修、零亂」，冰箱用腳踏車鎖鎖住，克莉斯朵表示，原因在家裡吃的很少，她用「長腳的垃圾廢棄物」形容孩子們。

巴克斯郡(Bucks County) 「兒童青少年服務局」(Children and Youth Services Agency)接受詢問表示，警方另找到一名16歲少女。

報告表示，接下來於後室再找到更多小孩，分別是4、8及10歲女孩，以及6歲男孩；肖恩告訴警方，早先自己沒透露其他孩子們，是「不想讓他們陷入麻煩」。

調查員發現住居條件有害健康，例如有臭味、籠子裡關著幾隻蟲、20多隻老鼠，此外地板及地毯上有糞便。房屋多處顯然很久沒打掃，浴室、廚房、地板及牆壁都要修補。

警方報告指出，房內另找到「兩隻狗、兩隻龜、兩隻兔、蛇、蟾蜍及黑白色四腳蜥蜴」。

羅伯森夫婦已被逮捕，遭控以七項危害兒童福利 罪名，七名小孩均送往醫院進行健康檢查，交付收養。