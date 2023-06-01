減肥藥太貴 許多雇主拒納醫保 鼓勵員工飲控、運動減重

員工體重過重是醫療成本大增的推手之一，減肥藥物大受歡迎，但因價格太高，很多公司開始限制員工取得。(路透)

因為社媒推崇及名流愛用，減肥藥物胰妥讚(Ozempic)及其姊妹藥物Wegovy大受歡迎，藥廠諾和諾德諾和諾德(Novo Nordisk)生產供不應求，但每月劑量牌價達900元以上，很多公司面對健保開支節節上升，開始限制員工取得這些藥物的管道。

華爾街日報(WSJ)報導，胰妥讚類藥物日受歡迎，迫使各公司修訂醫療保險 政策，碰到很多案例，還增加資格要求，才允批准。「國際雇主福利計畫基金會」(International Foundation of Employee Benefit Plans)研究指出，雖說許多雇主打算以糖尿病 治療藥劑來支付胰妥讚，但不到四分之一願意支付任何專門用來減肥的藥物。

「人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)顧問珍妮佛‧張(Jennifer Chang)表示，保險公司及醫保計畫對支付減肥藥物一事，要有學習曲線，現在可以肯定還在起頭階段；她估計未來幾個月應會有改變。

雇主與員工的爭執點在藥價太貴。Wegovy獲批准用來減肥，28天劑量的叫價超過1300元。藥物必須不間斷服用，可能要吃上好幾年。胰妥贊獲批准來治療糖尿病，但經常被用在沒標示的減肥用途，牌價約每個月900元。

類似的糖尿病藥蒙札羅(Mounjaro)據估也會獲得藥管單位批准用來減肥，叫價在1000元以上。

醫療成本大增，肥胖 症是重大推手，許多老闆都提供鼓勵減肥的計畫，主要是健康飲食，增加肢體活動。哈佛大學及喬治華盛頓大學2021年進行研究，專家們估計，肥胖症致每年每人額外支出醫療成本1861元。