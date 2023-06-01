全美數百萬青少年有「肥胖症」靠手術甩肉愈來愈普遍

最新研究顯示，目前減肥手術已經成為對抗兒童肥胖症愈來愈普遍的手段。(Getty Images)

美國數百萬兒童與青少年有肥胖 症，最新研究顯示，如今減肥手術 已經成為對抗兒童肥胖症愈來愈普遍的手段。

「美國醫學會小兒科學期刊」(JAMA Pediatrics)30日刊登德州大學休士頓公共衛生研究所(UTHealth Houston School of Public Health)最新醫學研究報告指出，從2016年以來，10歲至19歲之間兒童與青少年接受代謝手術(metabolic surgery)、減肥手術(bariatric surgery)案例開始增加，新冠疫情發生前兩年更是趨於普遍，同期之間成年人接受減重 手術的案例則下降。

研究報告共同作者、德州大學休士頓公共衛生研究所教授莎拉‧梅西亞(Sarah Messiah)說，數據顯示青少年與家屬確實有興趣考慮透過手術對抗肥胖症。

根據統計，從2020年至2021年之間，兒童與青少年接受減重手術的案例增加了19％。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，兒童肥胖症在美國是「嚴重問題」，平均每5名兒童與青少年之間就有1人有肥胖症，全美2歲到19歲之間兒童與青少年，將近1500萬人有肥胖症。

身體質量指數(Body Mass Index, BMI)超過20%以上的重度肥胖症，在兒童與青少年變得越來越常見。

代謝手術與減肥手術對消化系統的胃、腸進行改造，進而影響身體對食物的吸收。接受手術之後，飲食習慣可能因此改變，較不容易感覺饑餓，而且容易有飽足感。