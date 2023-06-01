每天走1萬步 匹茲堡的她成功減肥130磅

多走路能夠減重，匹茲堡居民麗莎日走1萬步，甩肉130磅，就是最好的例證。(Getty Images)

日前一段影片在抖音 (TikTok)上瘋傳，並在短時間內創下160萬次瀏覽紀錄；影片內容為一名女子在簡單地改變生活方式後，體重減輕了130磅，而她唯一做的事就是「多走路」。

分享這段影片的網友自稱麗莎(Liza)，來自匹茲堡；影片顯示，麗莎在減重 前幾乎有300磅，之所以能成功鏟肉都從她每晚走路開始。影片標題是「我從跨出一步開始！」她說，即使只是一小步，也是朝著正確的方向邁進。

研究顯示，步行對減重有幫助。2017年11月，一項為期12周的減重研究發表在「營養學期刊」(Journal of Nutrition)；參與者被分為兩組，一組接受低能量飲食(hypoenergetic diet, DI)，而第二組同樣接受DI，但每周步行2.5小時。結果顯示，DI+步行組隨著體重下降、體脂肪量明顯減少，比DI組效果更顯著。

2002年11月的一項發表在「國際肥胖 症研究協會」期刊的研究指出，在一周期間結合飲食，走路30分鐘和走路60分鐘一樣有助於減重；在進行12周減重計畫後，比單純調整飲食可得到更多額外的成效。

在3月5日上傳的減重影片中，麗莎對著鏡子拍攝自己的正面，同時掀起襯衫露出腹部及側面。麗莎表示，2020年疫情期間，她開始每晚散步。據麗莎透露，她先是每天走路30分鐘至一小時，然後轉為每天走1萬步。

前三個月她只確保做到每天1萬步的目標，僅因為這樣就掉了30磅，然後改變更多生活習慣。

網友balderoine留言說，在她買了智慧手表後，透過散步減掉了30磅，同時也戒掉糖、碳酸飲料和穀物片，但走路是重要因素。