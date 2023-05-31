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TikTok被禁也無妨 其他中國App在美仍受歡迎

編譯陳韻涵／綜合30日電
抖音母公司「字節跳動」所擁有的影音剪輯應用程式「剪映」(CapCut)，5月下旬在蘋果App Store下載榜上排名第四。(Getty Images)
抖音母公司「字節跳動」所擁有的影音剪輯應用程式「剪映」(CapCut)，5月下旬在蘋果App Store下載榜上排名第四。(Getty Images)

中國字節跳動(ByteDance)旗下短影音應用程式TikTok近年成為美國情報官員與國會議員的眾矢之的，唯恐該應用程式暗中蒐集美國人個資並回傳給北京政府，今年3月傳喚TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)到國會作證。不過，除了TikTok之外，美國人仍愛用其他許多中國的應用程式。

財經新聞網CNBC報導，截至5月下旬，中國拼多多(PDD Holdings)旗下的購物應用程式「Temu」在蘋果(Apple)的App Store下載榜上排名第二；另據市場研調公司Insider Intelligence數據顯示，Temu網站的獨立訪客人數在2022年假期季的數位經銷商中排行榜中名列第12，超越柯爾百貨(Kohl's)、線上家具零售商Wayfair和Nordstrom百貨。

此外，字節跳動旗下的影音剪輯應用程式「剪映」(CapCut)和TikTok分別占據App Store第四、五名，中國的快時尚網購平台Shein則排在第14名。

網路數據情報平台Apptopia數據顯示，40歲的周受資3月23日出席國會作證後，字節跳動的社群媒體Lemon8在美國的下載量逼近100萬次，Lemon8的性質與Pinterest或Instagram類似。

美國政府擔心，前述的中方應用程式是否與TikTok一樣存在安全風險，可能把美國用戶個資存在中國境外的伺服器，但暗中收集用戶資訊、分析使用者興趣，並透過演算法推廣使用者可能有興趣的產品與服務等訊息。

不過，中國的社群媒體專家表示，這些應用程式與TikTok存在巨大差異，其中各程式在美國的規模與用戶數量簡直天差地遠。 

Apptopia數據顯示，Lemon8在美國約有180萬名每月活躍用戶，而TikTok自在美國推出以來，下載量達4億1500萬次，CapCut則為9900萬次，Temu有6700萬次，Lemon8是120萬次。

下載量唯獨超越TikTok的應用程式是2014年在美推行的Shein，該程式推出之初的下載量為8億5500萬次，Apptopia估計，Shein目前每月活躍用戶約2200萬人。

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