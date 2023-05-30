愛阿華州公寓坍塌 救出8人幸無罹難

愛阿華州達芬波特一棟六層樓公寓部分建築坍塌，截至29日已有八人獲救，但搜救人員尚不清楚有多少人下落不明。圖為現場鳥瞰圖。(Getty Images)

愛阿華州第三大城達芬波特 (Davenport)28日傍晚驚傳一棟六層樓高公寓坍塌，搜救人員漏夜救出八人；消防局局長卡斯滕(Michael Carlsten)表示，目前尚無人罹難。

卡斯滕29日指出，坍塌發生在這棟六層樓建築的後方，整個結構直接分離；消防人員在28日下午4時55分左右接獲報案後立即前往現場，發現倒塌造成「大量天然氣外洩」並因供水管線洩漏而湧出大量的水，消防人員在阻止外洩後展開救援尋找倖存者。

卡斯滕說，消防人員在28日救出七名倖存者，並護送十幾人離開大樓，隨後在晚間找到第八名倖存者。

卡斯滕表示，雖然就目前所知並無人員受困於大樓中，但搜救團隊仍持續搜索中；他補充說，坍塌建築結構不穩是現場最令人擔憂的問題，因為曾發生過二次坍塌，所幸結構工程師目前已經抵達現場，確保消防人員能安全的進行搜索。

目前尚不清楚有多少人下落不明，又或有多少居民因此流離失所。

隔壁居民安德魯．索默(Andrew Sommer)告訴記者：「我住在它隔壁的大樓，我們聽到一聲巨大的撞擊聲。隨後我們走出來，就看到建築物的一部分都不見了。」

當局指出，大樓坍塌的原因目前尚不清楚，但有鑑於建築物穩定性不足，在救援工作期間，會封鎖倒塌公寓周圍，以保安全；達芬波特社區服務負責人理查．奧斯瓦爾德(Richard Oswald)則透漏，建築物業主目前持有外牆維修工作許可證，且在上周的修繕作業中據稱曾有磚塊掉落。

這起公寓坍塌事件，也讓人想起了2021年6月佛州 瑟夫塞德市(Surfside)12層濱海公寓大樓倒塌事件，造成98人喪命；而4月於紐約市 ，也才驚傳紐約一棟有多處違規的停車場倒塌，造成一人喪命，至少五人受傷。