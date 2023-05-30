大猩猩隔玻璃親吻檻外嬰兒 展現母愛

肯德基州路易維爾動物園一頭大猩猩隔著玻璃圍欄兩度親吻小嬰兒，溫馨畫面觸動人心。(福斯新聞網畫面截頻)

肯塔基州 路易維爾(Louisville)動物園 上演融化人心的真實劇情，一隻大猩猩(orangutan)輕敲玻璃圍籬示意一位參觀婦女靠近，那位女士將懷裡才三個月大的寶寶抱近大猩猩，大猩猩隔著玻璃兩次親吻稚嫩寶寶，溫馨畫面觸動人心。

福斯新聞網(Fox News)報導，小寶寶喬登(Jordan)當時由外婆抱著，外婆見大猩猩招手，便輕輕將喬登抱向大猩猩眼前，寶寶的母親納西斯(Kayla Jaylen Natsiss)拍下大猩猩親吻寶寶的真實畫面；納西斯說，「我們把寶寶抱過去，這樣她(猩猩)就可以看清楚。她隔著玻璃親吻兩次。」

納西斯說，包括她和母親在內所有在場的人都覺得那是再可愛不過的事了。

路易維爾動物園有四頭猩猩，牠們是提克(Teak)、安柏(Amber)、西甘多(Segundo) 、貝拉(Bella)。

園方稱，提克和安柏都是電視明星，曾上過「賴特曼深夜脫口秀」(David Letterman Show)。

年輕猩猩通常與母親生活長達十年，在人猿物種中擁有最長的童年。

全球野生基金會(World Wildlife Fund)說，猩猩「orangutan」馬來話意指森林裡的男人；在野外低地森林裡，雄猩猩過著孤獨生活，猩猩母親與孩子之間關係的緊密程度在自然界屬一屬二。

猩猩出生後頭兩年，吃東西、移動完全倚賴母親；猩猩媽媽和孩子一起生活六、七年，教導覓食和築巢而居。而且雌猩猩很孝順，往往會探望母親，直到十五、六歲。

野生基金會網站補充，猩猩以荔枝、山竹和無花果等野果為食，並從樹洞裡啜飲水；在草木上築巢以供晚上睡覺、白天休息。成年雄猩猩體重可達200磅。