研究：AI較易威脅向來由女性擔任的工作

在人工智慧（AI）為整體勞動力帶來劇變之際，人資分析公司Revelio Labs指出，AI技術比較容易取代以往由女性擔任的工作。（路透）

在人工智慧（AI ）為整體勞動力帶來劇變，且影響範圍擴及電影 編劇和金融顧問之際，人資分析公司Revelio Labs指出，AI技術比較容易取代向來由女性擔任的工作。

Revelio Labs經濟學家奧茲德諾倫說：「不同職業的性別分布，反映我們社會根深蒂固的偏見，例如女性常常只能擔任行政助理或秘書等職位。因此，AI帶來的衝擊也隨之受影響。」

Revelio Labs引用美國全國經濟研究所（NBER）的一項研究，點名哪些工作最容易遭AI取代，隨後確認這些工作的性別分布情形。他們發現許多工作大多由女性擔任，包括帳款催收人員、薪酬專員及高級行政秘書。

AI的進展正加劇全球勞動力的性別不平等，而有些企業正考慮裁減部分員工，並在這些職位的工作流程引進生成式AI。IBM 近來表示正放慢招募容易被AI取代的後勤部門職位，例如人資專員。IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）預估，在未來五年，這些職位多達30%將被自動化取代，這相當於減少約7,800個工作機會。

AI更有可能取代重複性高的例行事務工作，而這些工作向來大多由女性擔任。例如，AI聊天機器人ChatGPT可快速搜尋和檢視大量文本，並做出結論。相較下，律師助理通常需要更長的時間才能完成這些工作。奧茲德諾倫還說，AI能把篩選履歷的過程自動化，而這項工作通常需要更多人才能完成。

奧茲德諾倫表示：「展望未來，提供再訓練的機會將是女性度過不停變化職場樣貌的關鍵。這樣做的話，我們不只能利用AI的潛力，同時還能運用這些人的寶貴技術與經驗。」