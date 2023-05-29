我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利用AI製造政治假象 2024總統大選掀隱憂

研究：AI較易威脅向來由女性擔任的工作

研究：AI較易威脅向來由女性擔任的工作

編譯洪啟原／綜合外電
在人工智慧（AI）為整體勞動力帶來劇變之際，人資分析公司Revelio Labs指出，AI技術比較容易取代以往由女性擔任的工作。（路透）
在人工智慧（AI）為整體勞動力帶來劇變之際，人資分析公司Revelio Labs指出，AI技術比較容易取代以往由女性擔任的工作。（路透）

在人工智慧（AI）為整體勞動力帶來劇變，且影響範圍擴及電影編劇和金融顧問之際，人資分析公司Revelio Labs指出，AI技術比較容易取代向來由女性擔任的工作。

Revelio Labs經濟學家奧茲德諾倫說：「不同職業的性別分布，反映我們社會根深蒂固的偏見，例如女性常常只能擔任行政助理或秘書等職位。因此，AI帶來的衝擊也隨之受影響。」

Revelio Labs引用美國全國經濟研究所（NBER）的一項研究，點名哪些工作最容易遭AI取代，隨後確認這些工作的性別分布情形。他們發現許多工作大多由女性擔任，包括帳款催收人員、薪酬專員及高級行政秘書。

AI的進展正加劇全球勞動力的性別不平等，而有些企業正考慮裁減部分員工，並在這些職位的工作流程引進生成式AI。IBM近來表示正放慢招募容易被AI取代的後勤部門職位，例如人資專員。IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）預估，在未來五年，這些職位多達30%將被自動化取代，這相當於減少約7,800個工作機會。

AI更有可能取代重複性高的例行事務工作，而這些工作向來大多由女性擔任。例如，AI聊天機器人ChatGPT可快速搜尋和檢視大量文本，並做出結論。相較下，律師助理通常需要更長的時間才能完成這些工作。奧茲德諾倫還說，AI能把篩選履歷的過程自動化，而這項工作通常需要更多人才能完成。

奧茲德諾倫表示：「展望未來，提供再訓練的機會將是女性度過不停變化職場樣貌的關鍵。這樣做的話，我們不只能利用AI的潛力，同時還能運用這些人的寶貴技術與經驗。」

AI IBM 電影

上一則

教義、LGBTQ+立場問題 1/4民眾改變信仰

延伸閱讀

滿血復活 紐約就業數 回到疫前水平

滿血復活 紐約就業數 回到疫前水平
鄭州富士康招聘 獎金加碼到人民幣3500元

鄭州富士康招聘 獎金加碼到人民幣3500元
任職IBM休15年病假薪照領 英男仍不滿意 告雇主歧視未加薪

任職IBM休15年病假薪照領 英男仍不滿意 告雇主歧視未加薪
需求增+疫情緩 移民占全美勞動力比重創新高

需求增+疫情緩 移民占全美勞動力比重創新高

熱門新聞

醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
知情人士表示，臉書母公司Meta已開始這一波三階段裁員的最後一輪，這波共裁員10,000人。 美聯社

Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免

2023-05-24 10:56
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻