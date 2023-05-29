「小美人魚」 國殤日周末首映票房奪冠
迪士尼「小美人魚」(The Little Mermaid)真人版電影，國殤日假期周末登上北美票房冠軍寶座，吸金9550萬元，躋身史上第五高的國殤日周末首映票房。迪士尼預估假期結束後「小美人魚」票房將達1億1750萬元。
環球影業(Universal Pictures)「玩命關頭」(Fast and Furious)系列第十部電影「玩命關頭X」(Fast X)本周降為第二名，國內票房進帳2300萬元，上映兩周票房總收入為1億800萬元。
迪士尼及漫威的超級英雄系列電影「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)國殤日假期周末票房約2000萬元，排名第三，該電影上映已第四周，目前國內票房共2億9900萬元。
「小美人魚」真人版改編自1989年迪士尼經典動畫電影，海莉貝利(Halle Bailey)飾演主角人魚愛麗兒(Ariel)，瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy)飾演海中女妖烏蘇拉(Ursula)，真人版因選角問題創造高話題度，備受矚目。
迪士尼近幾年翻拍多部自家經典動畫改編的真人版電影，但最近幾部真人版電影反應不佳，加上受到新冠疫情影響，幾部重啟系列票房表現不理想或乾脆直接在串流影音平台Disney+發行，包括「小飛象」(Dumbo)、「花木蘭」(Mulan)和「木偶奇遇記」(Pinocchio)。
而「小美人魚」這次的亮眼成績代表真人翻拍電影的復甦，真人版系列可能將持續製作上映。
「小美人魚」的首映票房在迪士尼重啟系列中名列前茅，接近2019年真人版「阿拉丁」(Aladdin)的票房成績，但仍遠不及2017年的真人版「美女與野獸」(Beauty and the Beast，首映票房逾1億7000萬元)，以及2019年的真實版「獅子王」(The Lion King，首映周末票房逾1億9000萬元)。
口碑方面，「小美人魚」在影評網站CinemaScore獲得A評分；影院調查顯示，25歲至34歲的觀影人數比兒童多，可見「懷舊」才是本片的極大賣點。
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