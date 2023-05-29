部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

目標百貨 (Target)為迎接「驕傲月」(Pride Month)陳列LGBTQ +性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除；這起事件發生10日來，公司股價 暴跌百億元。

目標百貨日前發表聲明表示，「推出今年系列商品以來，我們遭遇了影響團隊成員工作安全福祉感受的威脅。有鑑於這些動蕩，我們正調整計畫，包括移除最主要引發對抗行為的商品。」

「驕傲月」6月登場，目標百貨的性別多元驕傲(Pride)系列商品5月初開始銷售。其中最受關注的是一種讓未經變性手術的跨性別者「方便隱藏私處」的女性泳衣。此外，由總部位於倫敦的Abprallen公司所設計、以神秘邪惡為主題的LGBTQ+服裝及配飾，也引起強烈反對。

目標百貨表示，顧客推倒商店的驕傲系列展示品，憤怒地靠近員工，自店內將具威脅性質的影片發布到社群媒體上；在這些衝突和強烈行為發生後，目標百貨已將驕傲系列商品從商店前面移到店後方。

目標百貨推出驕傲系列商品十天以來，市值暴跌100億元。

目標百貨股價24日收盤為160.96元，但該企業推出LGBTQ+商品而面臨抵制後，股價暴跌，26日收在138.93元，落入近三年來的低點。

這支績優股因為此次事件跌掉14%，市值約莫蒸發101億元，全美有約2000家門市的目標百貨的市值僅剩642億元。

總部位於明尼蘇達州的目標百貨及沃爾瑪(Walmart)、H&M等零售商，近十年來為慶祝驕傲月，持續擴大展示LGBTQ+商品。但今年有關跨性別議題，包括性別確認醫療照護和參與體育運動等，在各州立法機構引發分裂，甚至演變成惡意敵對。

美國公民自由聯盟(ACLU)指稱，今年初以來，已有近500項反LGBTQ+法案提交各州議會審議；其中大多側重於阻止跨性別青少年接受性別確認醫療、阻止學校討論性取向和性別認同議題。至少有17個州立法限制或禁止對變性未成年人提供性別確認醫療。