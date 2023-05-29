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教義、LGBTQ+立場問題 1/4民眾改變信仰

編譯尤寶琪／綜合28日電
最新研究顯示，有近四分之一美國人表示，近期或曾經改變過宗教信仰，且這比率仍持續在增加中。圖為密西根州基督徒耶穌受難日的遊行活動。(美聯社)
最新研究顯示，有近四分之一美國人表示，近期或曾經改變過宗教信仰，且這比率仍持續在增加中。圖為密西根州基督徒耶穌受難日的遊行活動。(美聯社)

非營利組織「公共宗教研究所」(PRRI)最新研究顯示，有近四分之一美國人表示，近期或曾經改變過宗教信仰，且這比率仍持續在增加中；其中，教義問題和LGBTQ+立場問題，是導致人們改變信仰的兩大主因。

調查顯示，有56%受訪人士表示是改變信仰是因為不再認同原來信仰的宗教教義；另有30%受訪者指出，是因為不認同該宗教對LGBTQ+群體的立場。

根據調查，24%受訪者表示曾經或在近期改變信仰，較2021年增加了50%，當時僅16%受訪者表示曾經或在近期內改變信仰；38%非基督徒或37%無信仰者，表示自己曾有其他信仰；另外，有28%有色人種新教徒、25%白人福音派新教徒和24%西語裔新教徒表示，曾信仰或遵循另一種宗教傳統。

其他因素還包括成長家庭環境不夠虔誠，以及宗教領袖涉及醜聞；而因為教會或會眾變得過於泛政治化而改變信仰的人占了17%。但調查研究指出，過半定期作禮拜的信徒，都認為自家教會沒有因政治而分裂；僅13%信徒認為教會因政治議題而分裂，其中又以白人非福音派新教徒和天主教徒最有感。

調查也顯示，儘管保守派共和黨人企圖要在學校和公共生活中，注入更多宗教信仰元素，但卻有愈來愈多人拒絕基督教，或認定自己是不屬於任何宗教的「無信仰者」(without a religious affiliation)。

調查也發現，愈來愈多人選擇變成無信仰者；其中來自天主教的人最多，占38%；非福音派新教名列第二，占28%。

根據公共宗教研究所2022年的美國價值觀圖解集(American Values Atlas)，僅64%美國人認為自己是基督徒，且比率持續下降中；另外，有近27%民眾認為自己是無信仰者，且是調查中成長最快的群體。

同時，現年11歲到26歲的Z世代成員，改變或拒絕宗教信仰的速度，也比其他年齡層的美國人要快，且預計會持續下去。

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