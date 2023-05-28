揭愛立信賄賂 吹哨人獲天價2.79億獎金

瑞典電信公司愛立信為了爭取生意，在五國行賄，違反美國的反賄賂法律，2019年與美國司法當局達成11億元和解協議。當年提供訊息揭發這件弊案的吹哨者，本月獲聯邦證券交易委員會頒發史上最大筆「吹哨人獎金」，金額達2億7900萬元。(路透)

證券 交易委員會(SEC)5月發出史上最大筆「吹哨人獎金」，給揭露瑞典 愛立信電訊公司(Ericsson)賄賂案的內部揭弊者，金額達2億7900萬元。

愛立信為了爭取生意，在五國行賄，違反美國的反賄賂法律，2019年與美國司法當局達成11億元和解協議；事後，又因幾項「錯誤舉措」再度遭到指控，今年3月認罪後，另付出2億700萬元和解金。揭弊者依法獲得認罪方所繳罰金的10%至30%，作為獎勵。SEC也獲得100多萬元。

SEC依法不揭露獲獎人姓名與「頒獎」實況，因此，媒體報導有人獲獎後，該單位不予置評。愛立信也拒絕表示意見。當年提告愛立信的紐約南區檢察官 辦公室的發言人未立即回覆媒體有關提問。

另兩人也向SEC申請揭弊獎金，但委員會以其所提供訊息無助破案為由，拒絕給予獎金。

此前SEC發過的揭弊獎金最高紀錄是1億1400萬元，於2020年10月頒給一位吹哨者。

美國檢方說，愛立信從2000年到2016年間，在中國等國行賄，另在沙烏地阿拉伯、中國和吉布地運用第三方人士賄賂各該國官員，讓愛立信在這三國的分公司，總共獲得4億2700萬元生意。

2019年愛立信和美國政府達成緩起訴協議，同意繳納5億2100萬元罰金並交出5億4000萬元不法獲利，以及在往後三年接受監視，同時與美方合作有關調查。

聯邦檢察官今年3月說，愛立信未與美國當局充分合作，也不主動揭露證據或呈報相關被控情事，違背2019年緩起訴的條件。

美國對愛立信施加的金錢制裁，數額在歷來執行違反「外國腐敗作為法」案件中，名列前茅。美國這條反賄賂法律，禁止在美掛牌企業以行賄外國官員的手段贏得生意。