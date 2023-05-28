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揭愛立信賄賂 吹哨人獲天價2.79億獎金

記者張聲肇／綜合報導
瑞典電信公司愛立信為了爭取生意，在五國行賄，違反美國的反賄賂法律，2019年與美國司法當局達成11億元和解協議。當年提供訊息揭發這件弊案的吹哨者，本月獲聯邦證券交易委員會頒發史上最大筆「吹哨人獎金」，金額達2億7900萬元。(路透)
瑞典電信公司愛立信為了爭取生意，在五國行賄，違反美國的反賄賂法律，2019年與美國司法當局達成11億元和解協議。當年提供訊息揭發這件弊案的吹哨者，本月獲聯邦證券交易委員會頒發史上最大筆「吹哨人獎金」，金額達2億7900萬元。(路透)

證券交易委員會(SEC)5月發出史上最大筆「吹哨人獎金」，給揭露瑞典愛立信電訊公司(Ericsson)賄賂案的內部揭弊者，金額達2億7900萬元。

愛立信為了爭取生意，在五國行賄，違反美國的反賄賂法律，2019年與美國司法當局達成11億元和解協議；事後，又因幾項「錯誤舉措」再度遭到指控，今年3月認罪後，另付出2億700萬元和解金。揭弊者依法獲得認罪方所繳罰金的10%至30%，作為獎勵。SEC也獲得100多萬元。

SEC依法不揭露獲獎人姓名與「頒獎」實況，因此，媒體報導有人獲獎後，該單位不予置評。愛立信也拒絕表示意見。當年提告愛立信的紐約南區檢察官辦公室的發言人未立即回覆媒體有關提問。

另兩人也向SEC申請揭弊獎金，但委員會以其所提供訊息無助破案為由，拒絕給予獎金。

此前SEC發過的揭弊獎金最高紀錄是1億1400萬元，於2020年10月頒給一位吹哨者。

美國檢方說，愛立信從2000年到2016年間，在中國等國行賄，另在沙烏地阿拉伯、中國和吉布地運用第三方人士賄賂各該國官員，讓愛立信在這三國的分公司，總共獲得4億2700萬元生意。

2019年愛立信和美國政府達成緩起訴協議，同意繳納5億2100萬元罰金並交出5億4000萬元不法獲利，以及在往後三年接受監視，同時與美方合作有關調查。

聯邦檢察官今年3月說，愛立信未與美國當局充分合作，也不主動揭露證據或呈報相關被控情事，違背2019年緩起訴的條件。

美國對愛立信施加的金錢制裁，數額在歷來執行違反「外國腐敗作為法」案件中，名列前茅。美國這條反賄賂法律，禁止在美掛牌企業以行賄外國官員的手段贏得生意。

檢察官 瑞典 證券

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