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極端熱浪 亞利桑納州今年已4人熱死

編譯陳韻涵、俞仲慈／綜合27日電
鳳凰城一名遊民在收容所內喝水解渴。上周亞利桑納州因高溫而就醫的病患逾五分之一是無家可歸的遊民，馬里考帕郡今年以來已有四人因氣溫過高而死。(美聯社)
鳳凰城一名遊民在收容所內喝水解渴。上周亞利桑納州因高溫而就醫的病患逾五分之一是無家可歸的遊民，馬里考帕郡今年以來已有四人因氣溫過高而死。(美聯社)

亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)當局表示，今年以來已有四人因氣溫過高而死；包括鳳凰城等多個人口密集都會區，紛紛設置避暑收容所和供水站，當局呼籲民眾在熱浪來襲時，盡可能待在室內並補充水分。

據統計，上周亞州因高溫而就醫的病患逾五分之一是無家可歸遊民，去年該州有425人中暑死亡，比2021年增加25%。

研究顯示，若熱浪侵襲鳳凰城又正巧遇上停電數日，近半數居民可能受到熱傷害或中暑而掛急診；此研究以極端天氣狀況最多的鳳凰城為例，但科學家警告其他城市也有風險。

23日發表於「環境科學與技術」(EST)期刊的研究指出，2015年以來全美重大停電的情況增逾一倍，與此同時氣候變遷加劇熱浪情況且讓全球極端氣候事件更頻繁發生。

研究指出，若颶風、網絡攻擊或風暴在熱浪期間導致電力中斷，城市面臨的風險將加劇，成千上萬人會因停電而無法使用空調。

本月公布的一項分析顯示，涵蓋西南地區的北美約三分之二地區電網，可能於今夏出現供電不足情況，尤其是在極端高溫影響、空調需求暴增和自然資源緊張之際。

鳳凰城市長葛莉格(Kate Gallego)呼籲聯邦政府將極端熱浪納入聯邦災害宣告之列，比照洪水和颶風。

新分析指出，鳳凰城居民重度仰賴空調，讓身處沙漠高溫的人們保持涼爽，若在熱浪期間全城停電兩日，並在第三天逐步恢復供電，恐導致多人死亡或掛病號。

研究指出，據此模擬情況，約78萬9600人可能因熱傷害掛急診，可能癱瘓全城的醫療體系，鳳凰城只有約3000張急診病床，且可能造成1萬2800人死亡。

研究團隊發現，若熱浪侵襲五天又停電，亞特蘭約3%居民，相當於1萬1600人需要急診照護，且可能會有六人死亡，類似情況若發生在底特律，則可能有216人喪命。

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