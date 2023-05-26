人口迅速老化 65歲年長者增1/3 創130年來最大十年增幅

一個年輕家庭正在費城費爾蒙公園櫻花樹下拍照留念。人口普查局十年公布一次的人口統計報告指出，五歲以下兒童占比下降特別值得關注。(美聯社)

人口普查 局(Census Bureau)25日公布最新人口數據顯示，2010年至2020年間全國年滿65歲的年長者增加三分之一以上，創130年來最大十年增幅，兒童比重降低，導致全美年齡中間值從37.2歲增至38.8歲。

依種族看，2020年亞裔年齡中間值37.2歲；非西語裔白人年齡中間值最大，為44.5歲 ，西語裔最年輕、僅30歲，全美四分之一兒童是西語裔；非西語裔美籍黑人為35.5歲。

人口普查局十年公布一次全國居民人口統計。最新報告中，五歲以下兒童比重下降特別值得注意。

戰後嬰兒潮、千禧世代兩大族群主導人口結構改變，戰後嬰兒潮屆滿65歲的人數增加，千禧世代長大成人甚至邁入二、三十歲；此外，婦女延後生育導致新生兒減少。

馬里蘭大學(University of Maryland)心理學家寇罕(Philip Cohen)說，大環境充滿不安，令人很難下決心生兒育女。

人口高齡化對社會及經濟產生重要影響，其中包括工作適齡成人(working-age adults)透過社安金及聯邦醫療保險 (Medicare)繳款支持年長者生活的能力。十年間，用以衡量每100名工作成人中有多少老人的「撫養比率」(dependency ratio)上升。

以年齡層分，百歲人瑞十年間增加8萬人。波士頓大學(Boston University)教授珀爾斯(Thomas Perls)說，男女雙雙高齡化，主要因醫療進步。

人口普查局2021年便公布兩份初期2020年人口報告，用於決定各州國會席位、劃分選區，25日公布的數據因疫情延宕二年。

2015年最高法院讓同性婚姻合法化，最新十年統計顯示全美過半家庭有伴侶，同性伴侶占1.7%。

依地區看，摩門教人口最多的猶他州年齡最低，中間值31.3歲，出生率名列前茅，哥倫比亞特區因郊區有大量年輕工作成人而年齡次低，為33.9歲；北達科他州大量年輕工人湧入能源業，是年齡下降的唯一特例。

緬因州、波多黎各人口年齡最高，中間值分別為45.1歲和45.2歲。佛羅里達、緬因、佛蒙特、西維吉尼亞四州老人密集，占五分之一以上。

2020年全美長者比重增至16.8%，仍比日本、義大利 、希臘等國低。寇罕說，長期來看，美國唯有靠移民才可避免人口減少。