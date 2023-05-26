我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

趁父母熟睡縱火 西維州7歲童被控罪

編譯周芳苑／綜合25日電
西維吉尼亞州一名七歲兒童於父母親在屋裡睡覺時蓄意縱火，已被控罪。當地傑克遜郡警局公布的照片顯示房屋幾乎完全被吞噬，所幸屋內的人及時逃離，只受到輕傷。(傑克遜郡警局臉書)
西維吉尼亞州一名七歲兒童於父母親在屋裡睡覺時蓄意縱火，已被控罪。當地傑克遜郡警局公布的照片顯示房屋幾乎完全被吞噬，所幸屋內的人及時逃離，只受到輕傷。(傑克遜郡警局臉書)

西維吉尼亞州官員稱，一名七歲兒童於父母親在屋裡睡覺時蓄意縱火，將父母燒傷，這名幼童已被控一級縱火罪。

根據媒體WOWK和WSAZ報導，消防人員5月24日上午11時獲報後趕抵伊麗莎白鎮(Elizabeth)附近一處著火的住房。

現場可看到受損房屋上方有熊熊火焰和濃煙，正如傑克遜郡警局(Jackson County Sheriff's Department)在社群媒體臉書(Facebook)上張貼的一張照片，怵目驚心。

在這場火災裡有兩人輕度燒傷，所幸每個人都逃離房屋而倖存；官員們表示，這名七歲孩子已被拘留，並被控一級縱火罪；官員表示，由於這起案件有敏感性，因此無法進一步透露調查細節。

伊麗莎白大約位於西維州首府查爾斯頓(Charleston)東北65哩處。

在西維吉尼亞州，可以通過傳訊或刑事訴訟對兒童提出指控，有關逮捕少年的規則則因州而異。2022年，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案，讓12歲以下兒童免於因在該州犯罪而面臨逮捕和起訴，幾乎適用所有罪行。

在美國，逮捕兒童並不尋常，不過哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)分析，2017至2018學年間全美有700多名兒童在小學裡遭逮捕。

CBS報導，全國每年有數千名兒童在幼兒園到八年級的小學裡被捕，數據顯示，黑人或者殘疾兒童比例明顯偏高；該媒體針對美國教育部數據分析發現，單單一年的時間，全美中小學校園內就有1萬1000多名兒童被捕，執法部門共接到7萬9000多通電話。

西維吉尼亞州 縱火 社群媒體

上一則

困住他了…流沙吸人 阿拉斯加遊客卡泥灘淹死

下一則

德州滅門血案 18歲男槍殺父母、姊弟被控謀殺

延伸閱讀

趁父母熟睡時縱火 西維州7歲童被控一級縱火罪

趁父母熟睡時縱火 西維州7歲童被控一級縱火罪
日本長野襲擊4死案 兇嫌議長兒被捕：因為我想殺

日本長野襲擊4死案 兇嫌議長兒被捕：因為我想殺
謝安宜起訴亞裔贓物販子 四年來第三次被捕

謝安宜起訴亞裔贓物販子 四年來第三次被捕
縱火釀9死警也喪生…台男4度判死 卻因這理由確定活命

縱火釀9死警也喪生…台男4度判死 卻因這理由確定活命

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
(取自YouTube)

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

2023-05-22 09:14
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？