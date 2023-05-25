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好心做壞事？遊客將小野牛從河裡推上岸 牠慘被同伴拋棄遭安樂死

編譯周辰陽／即時報導
美國國家公園管理局近日發布的新聞稿，指黃石國家公園的遊客與野生動物之間發生了一起令人遺憾的遭遇事件，導致一頭剛出生的小野牛遭到安樂死。（照片翻攝：Twitter / Yellowstone National Park）
美國國家公園管理局近日發布的新聞稿，指黃石國家公園的遊客與野生動物之間發生了一起令人遺憾的遭遇事件，導致一頭剛出生的小野牛遭到安樂死。（照片翻攝：Twitter / Yellowstone National Park）

CNN引述美國國家公園管理局（National Park Service, NPS）近日發布的新聞稿報導，黃石國家公園的遊客與野生動物之間發生了一起令人遺憾的遭遇事件後，國家公園官員不得不將一頭剛出生的小野牛安樂死。

根據新聞稿，這起事件發生在20日傍晚。這頭小野牛穿越黃石國家公園內的拉馬河（Lamar River）時，跟自己的媽媽與牛群走散，一名身分不明的男子隨後動手干預。

根據黃石國家公園隨同新聞稿發布的照片，這名似乎是想要協助小野牛的男子用雙手正把牠從河裡抬起。NPS也指出，「當小牛掙扎時，這名男子把小牛從河流抬起，並且推上了道路」。

根據法規，民眾跟野牛、麋鹿與其他大多數野生動物必須保持至少25碼（近23公尺）的距離，熊與狼則是100碼（約91公尺）遠。NPS指出，接近野生動物會影響到牠們的健康與生存。

NPS表示，「人們的干擾會導致野生動物拒絕牠們的孩子」。遊客隨後看到小野牛走上前跟尾隨車子與民眾，對附近的人車造成危險。新聞稿指出，護林員試圖讓牠跟牛群團聚失敗後，決定對牠實施安樂死，「牠被自己的牛群拋棄，正對沿著道路接近的車與人造成危險情況」。

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