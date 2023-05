好心做壞事？遊客將小野牛從河裡推上岸 牠慘被同伴拋棄遭安樂死

CNN引述美國國家公園管理局(National Park Service, NPS)近日發布的新聞稿報導,黃石國家公園的遊客與野生動物之間發生了一起令人遺憾的遭遇事件後,國家公園官員不得不將一頭剛出生的小野牛安樂死。

根據新聞稿,這起事件發生在20日傍晚。這頭小野牛穿越黃石國家公園內的拉馬河(Lamar River)時,跟自己的媽媽與牛群走散,一名身分不明的男子隨後動手干預。

(News Release) Yellowstone law enforcement officers investigate incident of a man intentionally disturbing a bison calf; incident results in death of calf. Visitors: Respect wildlife by giving them room to roam. More: https://t.co/A8mJc9WeaR



Photo courtesy / Hellen Jack pic.twitter.com/qpiFmYFaKP