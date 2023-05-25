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麻州父子檔入獄 非法領取2000萬元樂透彩金 涉稅務詐騙600萬

記者顏伶如／綜合報導
麻州一對父子檔遭控長達10年期間向麻州樂透委員會與國稅局行騙，非法領取2000多萬元樂透彩金。(美聯社)
麻州一對父子檔遭控長達10年期間向麻州樂透委員會與國稅局行騙，非法領取2000多萬元樂透彩金。(美聯社)

麻州一對父子檔遭控非法領取2000多萬元樂透彩金，報稅時則說謊企圖逃避600多萬元聯邦稅，兩人22日在聯邦法院雙雙被判坐牢。

麻州聯邦檢察官在新聞稿中指出，63歲阿里‧賈法(Ali Jaafar)被判坐牢5年，他的29歲兒子約瑟夫‧賈法(Yousef Jaafar)被判坐牢50個月。法官裁定賈法父子必須補稅600多萬元，透過不法手段獲得的彩金收入則被沒收。

賈法父子遭控密謀詐騙國稅局(IRS)、密謀洗錢以及不實報稅，2022年12月遭到定罪。

代理麻州聯邦檢察官李維(Joshua S. Levy)在新聞稿中表示，這起案件的本質就是手段複雜的稅務詐騙，賈法父子在長達10年期間聯手向麻州樂透委員會(Massachusetts State Lottery Commission)與國稅局行騙。

李維在新聞稿中說，賈法父子共同招攬系統龐大的共犯，樂透詐騙蔓延到麻州各地，一再向州政府官員說謊，企圖逃避查緝。

賈法父子辯護律師卡特(Valerie Carter)23日對有線電視新聞網(CNN)表示，賈法父子將向聯邦第一巡迴上訴法院提出上訴。

阿里‧賈法的另一名兒子默哈米德‧賈法(Mohamed Jaafar)也參與詐騙，但去年向法院認罪，坦承詐騙國稅局。法院訂於今年7月宣判默哈米德‧賈法刑責。

根據檢方調查，從2011年至2020年6月間，賈法父子在麻州各地以現金向樂透得主購買中獎彩券，如此一來真正的樂透得主便向麻州樂透委員會隱瞞身分，避開領獎之前必須完成繳清欠稅、兒女撫養費等責任。賈法父子在便利商店負責人協助下，聲稱為中獎人向樂透委員會領獎。

檢方指出，配合賈法父子犯罪的數十家樂透經銷站將被撤銷樂透執照。賈法父子總共非法領取1萬4000張樂透彩券，累計取得彩金超過2000萬元，但報稅時則捏造博彩虧損企圖抵扣，逃避繳交聯邦稅的繳稅義務，甚至拿到退稅。

麻州 詐騙 報稅

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